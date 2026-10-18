Sevilla oyuncuları, Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid karşılaşmasında hakem kararlarından duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Oyuncular, maçın gidişatını etkileyen bazı pozisyonların kendileri lehine değerlendirilmediğini savundu; mücadelede Peque Fernandez ve Rubi Ory'ye yapılan müdahaleler tartışma yarattı.

Sevilla oyuncusu Juan Iglesias, "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Maçın içindeydik ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Peque'ye karşı bir faul gördüm, bana saldırı gibi göründü. Ayrıca Real Madrid'in gollerinden birinden önce Rubi Ory'ye karşı da bir faul vardı, ama o pozisyon televizyon ekranında bile gösterilmedi."

Iglesias, "Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk, ama elimizde olmayan kararlar oldu. Çoğu zaman hakemlerle konuşamıyorsunuz; buna izin vermiyorlar. Olay basitçe şu: (Çık dışarı, sana kart göstereceğim) ve bu her zaman en kolay çözüm oluyor. Burada işlerin nasıl gideceğini biliyorduk." diye ekledi.

Sevilla'nın kaptanı Kike Salas ise takımına saygı gösterilmesini isteyerek bazı pozisyonların daha titiz bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı: "Arda Güler'in faulü apaçıktı ve Peque'nin maruz kaldığı dirsek darbesini görebiliyorsunuz. Bunun maçın terazisini onların lehine çevirdiği açık, ardından skor 1-0 oldu."

Salas, sözlerini şöyle sürdürdü: "O pozisyonu neden video yardımcı hakem teknolojisiyle incelemediklerini anlamıyorum. Tek istediğimiz saygı ve olanların dikkate alınması. Canımız yanıyor, ama Rubi Ory'ye karşı olan faulü de görebiliyorsunuz."