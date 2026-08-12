Real Madrid'de tartışmalar artık kulübün hedeflediği transferler ve yeni sezon için beklenen kadro etrafında dönmüyor; konu çok daha tehlikeli bir noktaya taşındı: son dönemde büyük ölçüde zedelendiği ileri sürülen, kraliyet kulübünün duvarları içindeki ifade özgürlüğü.

İspanyol avukat Cesar Romero de la Osa Martinez, Real Madrid'in resmî sitesinde yayımladığı yeni sosyal disiplin yönetmeliğini inceledikten sonra hukuki bir bomba patlattı ve bu yönetmeliği, kulübün üyelerini ve kombine bilet sahiplerini stat dışında bile kendi görüşleri nedeniyle cezalandırmasına imkân tanıyan, benzeri görülmemiş bir denetim sistemi kurduğu şeklinde nitelendirdi.

Romero, İspanyol "Sport" gazetesinin yayımladığı eleştirisini, yönetmelikteki tartışmalı iki maddeye dayandırdı. 9.7 maddesi "kulüp temsilcilerine fiillerle, jestlerle veya sözlerle saygısızlık ve/veya hakaret edilmesini" ağır bir ihlal olarak sayarken, 10.18 maddesi bundan da öteye giderek "kulübün ve/veya onu oluşturan kişilerin saygınlığını, onurunu ve imajını zedeleyecek nitelikteki her türlü fiil ve/veya sözlü ve/veya yazılı beyanı" cezalandırıyor.

Avukat, bu muğlak ifadenin, kulübün imajını koruma bahanesiyle İspanyol Anayasası'nın güvence altına aldığı görüşlerin baskı altına alınmasının önünü açtığını savunuyor ve iftira boyutuna varan herhangi bir taşkınlığın yerinin, bir futbol kulübünün oluşturduğu bir iç disiplin komitesi değil, mahkemeler ve polis olduğunu vurguluyor.

"Sosyal engizisyon mahkemeleri"

Romero bununla da yetinmedi; kulübe bağlı bir disiplin komitesine, üyelerin sosyal medyada yazdıklarını izleme ve onlara ihtiyati tedbirler uygulama yetkisi veren yeni mekanizmayı "sosyal engizisyon mahkemeleri" olarak nitelendirdi.

Bir üyenin, yalnızca yönetim kurulunu ya da kulüp başkanını eleştirdiği için yıllarca üyeliğini kaybedebileceği uyarısında bulundu ve bunu "kanunun açık bir ihlali" ve masumiyet karinesi, yasallık ile orantılılık ilkeleri gibi İspanyol hukuk sisteminin dayandığı temel ilkelere aykırı olarak değerlendirdi.

Romero sert bir dille şunları söyledi: "İleri ve demokratik bir toplum, bir futbol takımını yönetenlerin taraftarlarının görüşlerini bastırmasına izin veremez." Avukat, bu uygulamaları otoriter rejimlerdeki gözetim mekanizmalarına benzetti.

Devlete çağrı

Avukat; Eğitim Bakanlığı'na, Yüksek Spor Konseyi'ne ve İspanya La Liga'ya resmî bir çağrıda bulunarak, kulüplerin "keyfî ve hukuka aykırı" olarak nitelendirdiği iç yönetmelikleri benimsemesini önlemek için acil müdahalede bulunmalarını istedi.

Ayrıca İspanya Veri Koruma Kurumu'ndan, taraftarların kişisel görüşlerini toplamaktan, saklamaktan ve analiz etmekten sorumlu tarafla ilgili bir soruşturma açmasını talep etti ve açık bir izin olmaksızın bu verilerin takip edilmesinin ne kadar yasal olduğunu sorguladı.

Romero açıklamalarını, Real Madrid yönetimine yönelik doğrudan bir mesajla noktaladı: "Eğer bir suç işlediysem, beni ihbar etsinler; ama görüşümü ifade etme hakkımı elimden alamazlar. Anayasal hak ve özgürlükler, stattaki VIP localardan kısıtlanamaz."