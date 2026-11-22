Villarreal orta saha oyuncusu Santi Comesana, takımının Barcelona karşısındaki dramatik yenilgisinin ardından İspanya’nın en büyük kulüplerinin nüfuzunu sert sözlerle eleştirdi. Konuk ekip, ikinci yarıdaki çöküşle iki gollük üstünlüğünü kaybederken Sarı Denizaltı, Spotify Camp Nou’daki hakem yönetiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Camp Nou’da hakem üzerindeki baskı

Comesana, maç sonu değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve ev sahibi ekibin sürekli itirazlarının hakemin performansını önemli ölçüde etkilediğini öne sürdü. Orta saha oyuncusu, Barcelona futbolcularının baskısının hakemin kararlarını etkilemiş göründüğü ilk yarıdaki belirli pozisyonlara dikkat çekti.

Comesana, DAZN’a verdiği açık sözlü röportajda "İlk yarıda 7 Barcelona oyuncusu hakeme itiraz ediyor. Bu onu etkiledi" dedi. Bu ortam, konuk ekibin gözünde, Barcelona maça geri dönmeye çalışırken hakem kararlarının büyük ölçüde ev sahibinden yana olduğu bir ikinci yarının zeminini hazırlamış gibiydi.

Villarreal cephesinin rahatsızlığı, devre arasından sonra hakemin kararlarında bir değişim olduğu düşüncesinden kaynaklanıyor. Comesana, takımlar sahaya döndükten sonra faul kararlarının verilişinde bir değişiklik yaşandığını belirtti. Orta saha oyuncusu, Sarı Denizaltı aleyhine verilen küçük kararların birikimine dikkat çekerek "İkinci yarıda bize kart göstermeye başladı. Tartışmalı dört faulü üst üste aleyhimize çaldı. Sonra da aut vermesi gerekirken korner verdi" diye ekledi.

Geri dönüşün psikolojik darbesi

Maçın kırılma anı, Hansi Flick’in takımının ikinci yarıda Villarreal savunmasını nihayet aşmasıyla geldi. Konuk ekip 2-0’lık üstünlüğüyle rahat görünürken ev sahibinin ilk golü, savunmadaki direncinin tamamen kırılmasına yol açtı.

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Comesana, özellikle golün öncesinde yaşananlar düşünüldüğünde ilk golün psikolojik etkisini görmezden gelmenin mümkün olmadığını kabul etti. Orta saha oyuncusu, Katalan ekibinin 3-2’lik müthiş galibiyetine giden süreçte verilen korner kararını sorgulayarak "Barcelona’nın ilk golü bizi psikolojik olarak bitirdi. Gulácsi topa dokunmadı ama korner verdiler" dedi.

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Söz konusu korner, ev sahibinin yalnızca on dakikada üç gol attığı baskılı bölümün başlangıcı oldu. Art arda gelen bu hücumlarda Barcelona, ortada olan her kararın aleyhine verildiğini düşünen Villarreal’in durumundan yararlandı. Comesana için bu his fazlasıyla tanıdıktı; yaşadıklarıyla İspanya’nın en büyük statlarına yaptığı önceki ziyaretler arasında benzerlik kurdu.

La Liga devlerine eleştiri

Comesana’nın eleştirisinin en çarpıcı kısmı, Barcelona ve Real Madrid’in avantaj sağlamak için hakemlere sistematik biçimde baskı yaptığı iddiasıydı. "Bernabeu’da da aynısı başımıza geldi. Barcelona ve Real Madrid’in hakemler üzerinde kurduğu baskı çok yoğun" dedi.

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Sonuçta Barcelona’nın ikinci yarıdaki dramatik geri dönüşü, Villarreal için büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Barcelona ise puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu. Konuk ekibin ilk yarıdaki taktik disiplinine rağmen Lamine Yamal ve takım arkadaşlarının aralıksız hücumları sonunda Sarı Denizaltı’nın direncini kırdı. Barcelona şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan üç puanı kutlarken Villarreal, hakemin önleyebileceğini düşündüğü hatalarına üzülüyor.