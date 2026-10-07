Bernabéu'da bitmeyen lanet: Mourinho, Real Madrid'in ezeli çıkmazının bedelini ödüyor

Hiçbir şeyin sonsuza dek sürmediği söylenir; Real Madrid'in ise bitmek bilmeyen tek bir sorunla boğuşarak bu kuralı yıkmaya karar verdiği anlaşılıyor. Tüm transferlere ve altyapıdan terfilere rağmen, Kraliyet kulübü kendini yeniden aynı eski kâbusun karşısında buluyor: savunmanın göbeğinde ciddi bir kriz.

Kulüp yönetimi geçtiğimiz sezonlar boyunca Konaté ve Huijsen'i kadroya katarak ve genç Asencio'yu A takıma yükselterek bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmış olsa da, her sezon teknik direktörün kendini savunmacısız bulduğu kritik bir an mutlaka yaşanıyor.

Bu kez sıra, önümüzdeki cumartesi günü Orta Avrupa saatiyle 21.00'de Santiago Bernabéu'da Villarreal'i ağırlamadan önce gerçek bir ikilemle karşı karşıya kalan Portekizli teknik direktör José Mourinho'ya geldi.

Rüdiger tek başına

İspanyol Mundo Deportivo'ya göre Mourinho, Villarreal karşısında savunmanın göbeğinde tamamen hazır tek bir oyuncuya sahip: Alman Antonio Rüdiger. Diğer isimler ise hesabın dışında: Huijsen cezalı, Asencio ise sakat.

Umut, sakatlıktan dönenlere bağlı kalıyor, ancak tablo iç açıcı değil. Fransız Konaté müsait olabilir, fakat diz sakatlığından toparlanma sürecinde hâlâ geç kalmış durumda. Brezilyalı Éder Militão ise altı aydan uzun süren bir aradan sonra dönüşe yaklaşsa da, oynaması hâlâ riskli.

Zorunlu çözümler

Bu karmaşık tablo karşısında Mourinho'nun önünde zorunlu çözümlere başvurmaktan başka seçenek olmayacak. Ya Mario Rivas veya Juan Martínez gibi akademi gençlerine güvenecek, ya da Fransız Aurélien Tchouaméni'yi daha önce bazı vesilelerle üstlendiği stoper pozisyonunda yeniden değerlendirecek.

Portekizli teknik direktörün vereceği karar ne olursa olsun, değişmeyen gerçek şu: Real Madrid'in uzun süredir mustarip olduğu bu dert, sanki hiç bitmemeye mahkûm edilmiş gibi görünüyor.







