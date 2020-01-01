Berna Gözbaşı: Aklım almıyor, Anadolu takımı nasıl zarar eder?

Zor dönemde Kayserispor başkanlığına oturan Berna Gözbaşı, Anadolu kulüplerinin borçlanmaları nedeniyle sitem etti.

Berna Gözbaşı Anadolu kulüplerinin arar etmesine anlam veremediğini söyledi.

Hürriyet Gazetesinden İsmail Er'e konuşan Gözbaşı, "Anadolu takımlarında kulüplerin zarar ettiğini söyleyen benim karşıma çıkıp tek tek açıklasın. Kayserispor Kulübü’nün nasıl zarar ettiğini tek tek araştırıyoruz. Aklım almıyor; Anadolu takımı nasıl zarar eder? Şampiyonlar Ligi’nde, UEFA ’nde final mi oynadın? O yüzden bana anlatsınlar nasıl zarar ettiklerini. Büyük takımlara bir şey diyemem ancak Anadolu takımları nasıl zarar ettiklerini söyler, anlamıyorum."

Daha fazla takım

Zor bir dönemde başkanlık koltuğuna oturduğunu belirten Gözbaşı, "Başkanlığa geldiğimde futbolcular şoktaydı. 'Bize paramızı vermezler, kasımda ödeme yaparlar' diye konuşuyorlardı. Biz bir aileyiz. Tüm oyuncularımızın paralarını banka hesaplarına yatırdım. Bana 'Başkanım kulüpten senin alacağın var. Neden almıyorsun, futbolculara dağıtıyorsun' diye eleştiride bulunuyorlar. Ben iş yerimi nasıl yönetiyorsam, kulübü de öyle yönetmek zorundayım. Çalışanıma da öyleyim. Futbolcu pazar günü maçını oynar ve kazanırsa pazartesi günü primleri banka hesaplarına yatar" dedi.