Berna Gözbaşı: 9 aylık başkanım ama 10 yıllık şeyler yaşadım

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, küme düşmenin kaldırılmasının ardından karardan dolayı teşekkür etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Riva'da gerçekleştirdikleri toplantının ardından Süper Lig ve TFF 1.Lig'de 2019-20 sezonunda küme düşmenin kaldırıldığı ve 2020-21 sezonunun 21'er takımla oynanacağı duyuruldu.

Bu kararla birlikte 2019-20 sezonunu son üç sırada bitiren Ankaragücü, ve , gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Açıklamanın ardından TRT Spor'a konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı kararın hayırlı olmasını dilerken, başkanlığa devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Daha fazla takım

Gözbaşı "Biz sadece düşme kalksın, lig 21 takımlı olsun demedik. Rapor sunduk, diğer ülkelerle alakalı çalışmalar yapmıştık. Yerini buldu. Bütün liglere hayırlı olsun. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. 9 aylık başkanım ama 10 yıllık başkan kadar şeyler yaşadım. Herkese çok teşekkür ederim. Görevime devam edeceğim. Daha ayağı yere sağlam basan sistemi kurmak istiyorum. Yine zorlu olacak ancak inşallah Kayserispor bu günleri bir kez daha görmeyecek. İnşallah daha iyi, daha sempatik bir Kayserispor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.