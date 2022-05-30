Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, play-off finalinde Pisa'yı yenerek tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseldi

Alt liglerde bir asırdan fazla bir süre geçirdikten sonra Monza, İtalyan futbolunun en üst kademesinde oynayacak.

Monza, play-off finalinde Pisa'yı uzatmalarda 4-3 ile dramatik bir şekilde geçerek tarihinde ilk kez Serie A'ya yükseldi.

İtalyan futbolunun en üst kademelerinde hiç oynamamış olan Monza, 90. dakikada Giuseppe Mastinu'nun galibiyet golüne engel olamadı ve maç uzatmaya gitti.

Luca Marrone ve Christian Gytkjaer'in uzatmadaki golleri, eski İtalya Başbakanı ve eski Milan Başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'nın tarihe geçmesini sağladı.

Maçta yaşananlar

Pazar günkü maça öncesi, Giovanni Stroppa'nın ekibi finalin ilk ayağında kendi sahasında 2-1'lik bir galibiyet almıştı. Bu da Monza'ya beraberliğin yeteceği anlamna geliyordu.

Ancak, Ernesto Torregrossa ve Hjortur Hermannsson'ın ilk dokuz dakika içinde attığı goller Monza'yı zor duruma soktu. Jose Machin ve Gytkjaer attığı gollerle 2-2'yi buldular.

Mastinu gol attığında Monza'nın umutları onların aleyhine dönmüş gibiydi. Ancak uzatma dakikalarında gelen iki gol Monza'nın tarihinde ilk kez Serie A'ya yükselmesi demekti.

Berlusconi ne söyledi?

Monza'nın zaferinin ardından Sky İtalya'ya konuşan eski İtalyan Başbakanı, en yüksek yerel ve Avrupa şampiyonlukları da dahil olmak üzere kulübe olan tutkusunun boyutunu açıkladı.

"Bir yıl boyunca savaştık ve tarihi bir dönüm noktasına ulaştık. Monza [kulübün kurulduğu 1912'den beri] Serie A'da hiç bulunmadı.

"Bugün oraya geldik, bu bizim ve tüm vatandaşlar için harika bir şey. Şimdi Scudetto'yu kazanmak istiyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve onu da kazanmak istiyoruz. Hayatımda kazanmaya alışkınım, bu yüzden bakalım."

Daha fazla okuma

Benfica'nın eski golcüsü Jonas: "Brezilya Milli Takımı'nı Jorge Jesus yönetmeli"