Berlin'de şok anı: BVB, Konstantinos Karetsas için yine endişeli

Karetsas, sarı-siyahlıların Alte Försterei'deki deplasman maçında birkaç dakika önce Maximilian Beier'in yerine oyuna girmişti (62.). Hücumcu orta saha oyuncusu, kendi ceza sahası yakınında Union'ın oyuncusu Rani Khedira'nın etrafından dönmeye çalışırken sakatlandı.

Bacağını ters bir hareketle çevirdi ve belirgin biçimde büyük acı çekiyordu. BVB kaptanı Nico Schlotterbeck, tedavi için verilen arada Karetsas'ın devam edemeyeceğini yedek kulübesine hemen işaret etti. Karetsas, sağlık görevlilerinin desteğiyle aksayarak sahadan çıktı. Yerine 70. dakikada ABD'li genç yetenek Mathis Albert oyuna girdi.

Böylece Karetsas için zorlu haftalar devam ediyor. Yazın KRC Genk'ten 30 milyonluk transferinin ardından çok etkileyici bir başlangıç yapan 18 yaşındaki yeni transfer, eylül başında FC Villarreal'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yere yığılmasından bu yana hâlâ formunu arıyor.

Teknik direktör Niko Kovac, Berlin'deki maçın hemen öncesinde Sky mikrofonuna bu konuda şunları söyledi: "Kostas'ın Şampiyonlar Ligi maçında yere düştüğü anı hepimiz hâlâ hatırlıyoruz. Bence bu hâlâ aklının bir köşesinde. Bütün bunları göz ardı etmemeliyiz."

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Kovac sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu gözlemliyorum ve henüz önceki seviyesinde değil. Sebebinin bu olduğunu söylemek istemiyorum ama bunun zihninin bir köşesinde küçük de olsa bir rol oynadığı kesin. Bu yüzden ondan çok fazla şey beklememeliyiz." Buna rağmen "onun kendi yolunu bulacağına" inandığını belirtti.