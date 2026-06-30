Berlin'de darağacı kuruldu: Acı bir eleme sonrasında kafa kesilmesi talepleri artıyor

Alman futbolu, Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Paraguay’a penaltı atışlarında yenilerek şok bir şekilde elenmesinin ardından, yeni bir tartışma ve sorumluların aranması aşamasına girdi. Almanya’da bu elenme, “Mannschaft”ın yakın tarihindeki en acı başarısızlıklardan biri olarak nitelendirildi.

"Kicker" gazetesi ve "Sky Deutschland" kanalının aktardığına göre, hayal kırıklığı havası, teknik direktör Julian Nagelsmann ve bir dizi önemli oyuncuyu hedef alan şiddetli eleştirilere dönüştü; milli takımın temelden yeniden inşa edilmesi yönündeki talepler ise giderek artıyor.

Milli takım kaptanı Joshua Kimmich, elenmenin hak edildiğini kabul ederek şöyle konuştu: “Bu korkunç bir duygu. Hiçbir rakibimiz karşısında iyi oynamadık ve dünya klasmanında olmayan takımlar karşısında bile büyük zorluklar yaşadık. Dünya Kupası’ndan elenmeyi tamamen hak ettik.”

Kimich sözlerine şöyle devam etti: “Çocukluğumda izlediğim Almanya’yı hatırlıyorum; her zaman yarı finale ve finale yükselen o Almanya’yı. Bu duyguyu yeni nesillere yaşatmak istedik, ancak başaramadık.”

Kimmich, sorumluluğu herhangi bir dış tarafa yüklemeyi reddetti ve başarısızlığın en büyük payının oyunculara ait olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: “Teknik direktörü, medyayı ya da hakemleri suçlamaya gerek yok. Sahada her şeyi mahveden biziz.”

Oyuncular hatalarını kabul etse de, Alman medyasının bir kısmı ve milli takım teknik direktörü Nagelsmann, Paraguay maçı sırasında alınan hakem kararlarını, özellikle de uzatmalarda Jonathan Tah’ın golünün iptal edilmesini eleştirmeye devam ederek, milli takımın hakemlik haksızlığına maruz kaldığını savundu.

Ancak “Kicker” gazetesi, sorunun bir hakemlik olayından daha derin olduğunu öne sürdü ve erken elenmenin, hem kadro seçimi hem de taktiksel yaklaşımdaki tartışmalı teknik tercihleri ve mevcut potansiyeli değerlendirememesi nedeniyle “Nagelsmann’ın imajını zedelediğini” vurguladı.

Gazete, Serge Gnabry ve Nico Schlotterbeck gibi önemli oyuncuların sakatlıklarının yanı sıra, başta Florian Wirtz, Jamal Musiala ve Kai Havertz olmak üzere hücum yıldızlarının performans düşüşünün de bu çöküşe doğrudan katkıda bulunduğuna işaret etti.

Ayrıca Nagelsmann, Kimmich’i en etkili olduğu orta saha pozisyonuna geri döndürmesi yönündeki artan taleplere rağmen, onu sağ bek pozisyonunda oynatmakta ısrar ettiği için sert eleştirilere maruz kaldı.

Öte yandan, “Sky Almanya” kanalı sorumluluğu tüm oyuncu nesline yükleyerek, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Leroy Sané ve Leon Goretzka gibi tecrübeli liderlerin, Dünya Kupası’ndaki ilk eleme maçında milli takımı yönetmede başarısız olduklarını belirtti.

Eleştiriler sadece medyayla sınırlı kalmadı; Alman futbol efsanesi Lothar Matthäus da değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu turnuvadan sonra yeni bir teknik direktöre ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Saha içinde ve dışında yapılması gereken çok iş var” dedi.

Eski savunma oyuncusu Mats Hummels ise milli takımda kapsamlı bir gözden geçirme yapılması çağrısında bulundu. Hummels, Almanya’nın Euro 2016’dan bu yana büyük turnuvalarda iyi bir performans sergileyemediğini vurgulayarak, birçok turnuvaya katılıp başarı elde edemeyen bazı oyuncularla ilgili zor kararlar alma zamanının geldiğini belirtti.

Aynı bağlamda, Alman teknik direktör Christian Streich, milli takımın Paraguay karşısındaki performansını “felaket” olarak nitelendirerek, teknik direktör ve oyuncuların kendilerini ciddi bir şekilde yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

Per Mertesacker de sert bir mesaj vererek şöyle dedi: “Şampiyonluk hayallerini unutmalı ve çabalarımızı ikiye katlamalıyız. Elemelerde en zayıf rakiple karşılaştık ve başarısız olduk.”