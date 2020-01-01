Berke Özer: Fenerbahçe bugün gel dese gelirim

Fenerbahçe'den Belçika'nın Westerlo takımına kiralık olarak transfer olan genç file bekçisi, oynadığı maçlarla tecrübe kazandığını söyledi.

Berke Özer, TRT SPOR'un Instagram hesabında Yağız Sabuncuoğlu'nun canlı yayın konuğu oldu.

Genç kaleci, özellikle Westerlo tecrübesinden sonra, seviyesinde bir takımda birinci kaleci olarak görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İşte genç kalecinin röportajından öne çıkan başıklar:

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Volkan Demirel nasıl biri?

''Volkan abi hakkında konuşanlar bugüne kadar kötü konuşmamıştır. Küçüklüğümden beri idol olarak gördüğüm, videolarını izleyerek büyüdüğüm biriydi. Buraya da geldi, çok büyük destek oldu bana. Sahanın dışında da çok yardımcı oldu.''

5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

''Küçüklüğümden beri hayalim Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşamak. Fenerbahçe'de bir Volkan Demirel olmak. Ben her zaman Fenerbahçe'liyim bugün gel deseler gelirim, git deseler giderim. Denizli'de kaçan şampiyonluktan sonra bir süre okula gitmedim.''

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Berke Özer, Westerlo'nun Barış Alıcı için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

'den Muslera, Mert Günok, ve Uğurcan'ı takip ettiğini söyleyen Berke, ''İyi bir kaleci jenerasyonu yakaladığımızı düşünüyorum, en beğendiğim kaleci 'nın kalecisi Ter Stegen.'' ifadelerini kullandı.

Berke, ''Bir hakkım olsa Barcelona'ya transfer olmak isterdim. İnanılmaz bir sistem işliyor. Messi ve Griezmann gibi oyuncularla oynamak büyük bir keyif olur.'' dedi.