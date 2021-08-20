Berke Özer'in yerine Fransız kaleci

Genç kaleciyi kadrosuna katamayan dünya devi, Fransız kaleciyle sözleşme imzaladı. Sözleşmenin süresi ise gözleri Berke'ye çevirdi.

Transfer döneminde son günlere girilirken, yaz başında Berke Özer için Fenerbahçe'nin kapısını çalan ancak 6 milyon euro'luk teklife rağmen sarı-lacivertli takımdan olumsuz cevap alan Atletico Madrid, Jan Oblak'ın arkasında kalacak yedek kalecisini buldu.

La Liga'nın son şampiyonu Fransız kaleci Benjamin Lecomte'yi kadrosuna kattı.

San Roman'ın Huesca'ya, Ivo Grbic'in ise satın alma opsiyonuyla Lille'e kiralanmasının ardından acil bir yedek kaleci arayışına giren İspanyol ekibinin Berke için Fenerbahçe'den gelen cevap sonrasında tercih ettiği isim Alexander Nübel transferinin ardından Monaco'da gözden çıkartılan 30 yaşındaki tecrübeli isim Benjamin Lecomte oldu.

Berke kontratının son senesine girdi

Monaco'nun bu sezon Leipzig'e karşı oynadığı ilk hazırlık maçında sakatlanan ve ilk 11'deki yerini kaybeden Lecomte, birkaç kez teknik direktör Didier Deschamps tarafından Fransa A Milli Takım kadrosuna da dahil edilmişti. Lecomte'un Oblak'ın arkasında olacağı Atletico dönemi boyunca milli takıma seçilmesi ise beklenmiyor.

Öte yandan tecrübeli kalecinin sezon sonuna dek kiralanması, Atletico'nun gelecek sezon farklı bir isme yönelme ihtimalini akla getirirken, Berke Özer'in Fenerbahçe ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilememesi de dikkat çekiyor. Atletico'nun genç kaleciye olan ilgisinin önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor.

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