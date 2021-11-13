Berkan Kutlu, Cebelitarık maçında takım arkadaşlarını kandırmış

Mert Müldür, Cebelitarık maçında oyuna sonradan giren Berkan Kutlu'nun Norveç maçının skorunu kendilerine farklı söylediğini anlattı.

Dünya Kupası elemeleri kapsamında Türkiye, Cebelitarık'ı konuk etti. G grubundaki kaderini son maça bırakan A Milliler karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Türkiye maç bitimiyle grupta 1 averaj farkı ile ikinci sıraya yerleşirken maç boyunca gözler Norveç'in Letonya karşısında alacağı sonuçtaydı.

Mert Müldür ne söyledi?

Cebelitarık karşılaşmasının ardından TRT Spor'da konuşan Mert Müldür, 82. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Berkan Kutlu'nun kendilerine Norveç'in 1-0 önde olduğunu söylediğini anlattı:

"Norveç'in berabere kaldığını duyduğumuzda çok mutlu olduk. Berkan oyuna girdiğinde '1-0, 1-0' diyerek bizi korkuttu. 6 gol atmaya çalıştık, 7-8 de olurdu."

"İlk golümü attığım için çok sevinçliyim."

"Hepimiz bu maçı kazanmak istiyorduk. Hocamız maça girmeden önce bize gol atmaya ve asist yapmaya çalışın dedi."

Türkiye'nin grubunda son durum nasıl?

Son maçların ardından puan durumu nasıl olur? 👀 pic.twitter.com/uKFdpO9SDM — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 13, 2021

Türkiye'yi ne bekliyor?

Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde gruptakini son maçını Karadağ karşısında oynayacak.

A Milliler, 16 Kasım saat 22:45'de kaderini belirleyecek.

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