Al Ittihad'ın Hollandalı kanat oyuncusu Steven Bergwijn, son dönemde yaşadığı sakatlığı atlatmasının ardından Roshn Suudi Ligi'ndeki Neom maçında takımının hücumuna önderlik etti.

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Al Ittihad, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında bugün (cuma) Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kenti Stadı'nda Neom'u konuk ediyor.

Al Ittihad'ın Alman teknik direktörü Jens Fissing, maçın resmi ilk on birini açıkladı. Kadroda, geçen maçta yaşadığı sakatlığı atlatan Bergwijn de yer aldı.

Hollandalı kanat oyuncusu, geçen pazartesi AFC Asya Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşaması 5. haftasında Özbekistan temsilcisi Pakhtakor'un 2-0 mağlup edildiği maçta ilk on birde forma giymişti.

Tottenham Hotspur'un eski yıldızı, bacağında oluşan ezilme nedeniyle 84. dakikada oyundan çıkmış ve Neom karşısında forma giyip giyemeyeceği konusunda şüpheler doğmuştu.

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Ancak Bergwijn, dün (perşembe) Al Ittihad'ın takım antrenmanlarına döndü. Böylece Neom maçına hazır hale gelen oyuncuyu, Alman teknik direktörü Jens Fissing ilk on birde sahaya sürdü.

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Fissing ayrıca Faslı Youssef En-Nesyri yerine Nijeryalı forvet Georges Ilenikhena'yı ilk on birde oynatma kararı aldı. Hücum hattının üçüncü ismi ise Marwan Al-Sahafi olacak.

Bu hücum üçlüsüne arkadan Cezayirli yıldız Houssem Aouar destek verecek. Aouar, orta sahada Senegalli Dion Lopy ve Mukhtar Ali ile birlikte üçlüyü oluşturacak.

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Savunmada ise sol bek Faris Abdi kendisi için duygusal bir maça çıkacak. Geçen yaz transfer döneminde Neom'dan Al Ittihad'a geçen Abdi, ilk kez eski takımının karşısına çıkacak.

Sağ bekte Muhannad Al-Shanqeeti oynayacak. Stoper ikilisinde Saad Al-Mousa ve Portekizli Danilo Pereira, kalede ise Sırp file bekçisi Predrag Rajković görev yapacak.

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Al Ittihad'ın ilk on biri şöyle:

Kale: Predrag Rajković

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Savunma: Muhannad Al-Shanqeeti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Abdi

Orta saha: Mukhtar Ali - Dion Lopy - Houssem Aouar

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Hücum: Marwan Al-Sahafi - Georges Ilenikhena - Steven Bergwijn

Al Ittihad, iç saha ve taraftar avantajını kullanarak yeni bir galibiyet almak ve üst sıralar için yarışmayı sürdürmek istiyor.

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Al Ittihad, Roshn Suudi Ligi'nde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve ezeli rakibi Al Hilal'e karşı aldığı tek yenilgiyle topladığı 24 puanla 5. sırada maça çıkıyor.

Al Ittihad, 31 puanla zirvede bulunan Al Qadsiah'nın 7 puan gerisinde yer alıyor. Ancak Doğu Bölgesi temsilcisi, Al Ittihad'dan iki maç fazla oynadı.

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Al Ittihad, Neom'u yenmesi halinde geçici olarak ilk dörde yükselecek ve komşusu ve ezeli rakibi Al Ahli'nin, Roshn Ligi'nin 13. haftasının kapanış maçında yarın (cumartesi) Cidde'deki Alinma Stadı'nda Al Taawoun ile oynayacağı karşılaşmayı bekleyecek.

Neom ise 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 22 puanla 6. sırada bulunuyor.