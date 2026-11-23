Reklam

Beppe Bergomi, Sky Sport stüdyosunda Sankhoun Diawara'nın performansını ve genel olarak gösterdiği gelişimi beğendiğini söyledi. Troyes'un eski oyuncusu olan Fransız savunmacı, sezonun bu ilk bölümünde Milan'ın en iyi yeni isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Takıma katkı sağlamak ve yavaş yavaş gelişmek için sessiz sedasız gelen Diawara, her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Maç maç güvenilirliğini ve önemli bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Derbide de ortaya koyduğu gibi, bu yükseliş başını döndürmüyor.

Eski savunmacı ve Sky Sport yorumcusu Beppe Bergomi de aynı görüşte. Stüdyoda Diawara'nın Frosinone karşısındaki performansını olumlu değerlendirdi: "Diawara adındaki bu oyuncuyu fena bulmuyorum, gelişiyor. İyi bir stoper; biraz daha geniş alanda da oynayabilir, bunu birkaç kez yaptı. Amorim hemen hemen herkesi oyuna katıyor. Bugün Cisse de santrfor olarak oyuna girdi: Topu iyi saklıyor, gerçekten

güçlü bir oyuncu; yine gol attı, sana pozitif enerji veriyor. Dolayısıyla Milan da burada"