Berghuis, Van Bronckhorst'un Feyenoord'a dönüşünden büyük heyecan duyuyor

Steven Berghuis, Pazartesi günü NOS'a verdiği demeçte, Giovanni van Bronckhorst'un Feyenoord'un yeni teknik direktörü olarak atanmasından şaşırdığını söyledi. Ajax'ın kanat oyuncusu, De Kuip'te Robin van Persie'nin halefini çok takdir ettiğini de hemen ekledi.

Berghuis, Van Bronckhorst'un Feyenoord'a dönüşünü beklemiyordu. Kanat oyuncusu, 2017 yılında Rotterdam ekibinin yeni teknik direktörüyle Hollanda şampiyonu olmuştu ve o döneme dair güzel anıları var.

"Liverpool'da Arne Slot'un yardımcısı olmayı bilinçli olarak seçti. Böylece teknik direktörlük görevinden ayrılmış oldu. Yeni 'teknik direktör'ün (Dévy Rigaux, ed.) anlattıkları iyi bir hikaye olmalı," diyor Berghuis, Kenneth Perez'in Van Bronckhorst'un iyi bir teknik direktör olup olmadığı sorusuna yanıt verirken.

"Onunla çalışmak hoştu, evet. Hoş bir kişiliği var. Sahada kendimi çok rahat hissettim," diyen Berghuis, Feyenoord'un yeni teknik direktörü hakkında sadece övgü dolu sözler sarf ediyor. "Ve 2016/17 sezonunda iyi bir kadromuz vardı; bir yıl önce Nicolai Jørgensen, Brad Jones ve ben takıma katıldığımızda kupa kazanan bir kadro."

Perez, başlangıçta baş antrenör olacak gibi görünen Sipke Hulshoff'un, Van Bronckhorst'un yardımcısı olarak önemli bir rol üstleneceğini duyduğunu ekliyor.

Resmi atamasıyla Van Bronckhorst, Feyenoord'da nihai sorumluluğu üstlenecek ve basın toplantılarında da bu sıfatla hareket edecek. Hulshoff'un bu konuda deneyimi ise oldukça az.

Feyenoord, Van Bronckhorst ve Hulshoff'u bir an önce tanıtmak istiyor, böylece yeni sezonun başlangıcında takımın başına geçebilsinler.