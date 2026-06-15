Berghuis: "Ajax yönetimine 'Farioli, harika!' diyen ilk kişi bendim. Ama bu sezonun başında onlara şunu söyledim ki..."

Steven Berghuis,NOS'ta Ajax'ın hayal kırıklığı yaratan sezonunu samimi bir şekilde değerlendirdi. Dünya Kupası yayınlarında yorumcu olarak yer alan forvet, Amsterdam ekibinin VriendenLoterij Eredivisie'de sezonu beşinci sırada tamamlamasının tamamen kendi hataları olduğunu kabul etti.

Berghuis, sezonun başlarında kulüp içinde işlerin yolunda gitmediğine dair işaretler görmüştü. Ajax, yıla John Heitinga'nın teknik direktörlüğünde başladı, ardından Fred Grim'i göreve getirdi ve sezonu sonunda Oscar Garcia'nın yönetiminde tamamladı. Tecrübeli oyuncuya göre, teknik direktör koltuğundaki sık sık yapılan değişiklikler, bir şeylerin yolunda gitmediğinin açık bir işaretiydi.

“Tabii ki hoş değildi. Bunun sorumlusu tamamen biziz. Yeterince iyi değildik,” diyor Berghuis. “Bir yılda üç teknik direktör değiştirirseniz, bu işlerin yolunda gitmediğinin işaretidir. Bu durumdan çok sıkıntı çektik.”

Orta saha oyuncusu ve forvet, kadronun yapısına işaret ediyor. Ona göre, birçok maçta Ajax'ın direniş arttığında yetersiz kaldığı görüldü. “Aslında rakip biraz daha güçlü olduğunda bu her seferinde ortaya çıkıyordu. Bundan ders çıkarmalıyız. Acı verici, ama devam etmek zorundayız.”

Ajax’ın kulübün seviyesine ayak uydurabilecek yeterli sayıda oyuncuya sahip olup olmadığı sorusuna Berghuis olumlu yanıt veriyor. Ancak kadroda belirgin eksiklikler olduğunu da görüyor. Ona göre özellikle orta sahada kritik pozisyonlarda kalite eksikliği var.

“Bence bu oyuncularımız var, ancak kilit pozisyonlarda da bir dizi oyuncu eksik. Burada özellikle 6 numara pozisyonunu, Jordan Henderson’ın yerini alacak oyuncuyu kastediyorum. Ayrıca, Francesco Farioli ve Erik ten Hag döneminde sahip olduğumuz gibi net bir oyun tarzımız da eksik.”

Berghuis, bu sezon FC Twente'ye karşı alınan yenilginin ardından yaptığı eleştirel açıklamalarla daha önce de gündeme gelmişti. Milli oyuncu şimdi, o sözlerin dürtüsel olmadığını, takım içindeki yapısal sorunlara duyduğu hayal kırıklığından kaynaklandığını vurguladı.

“Oyuncular olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, ancak işler yolunda gitmediği için yetersiz kaldığımızı hissediyorsunuz. Genellikle bireysel oyunculara odaklanılıyor, oysa asıl mesele niteliklerin birbirini nasıl tamamladığıdır. Bir oyuncu, etrafındaki insanlara bağlı olarak tamamen farklı görünebilir.”

Buna ek olarak Berghuis, birkaç hafta sonra eski teknik direktör Alex Kroes ve futbol direktörü Marijn Beuker ile görüşme yaptığını açıkladı. Tecrübeli Ajax oyuncusu o zaman Farioli'nin seçilmesinden heyecan duyduğunu hemen açıkça belirtmiş, ancak aynı zamanda izlenen yol hakkında endişelerini de dile getirmişti.

“Üç hafta sonra Alex Kroes ve Marijn Beuker’e gidip ‘Farioli, harika. Gerçekten harika.’ diyen ilk kişi de benim. Ama işler yolunda gitmezse bunu da söyleyebilirim. Sezonun başında bu konuda sorularımız olduğunu zaten dile getirmiştik. Onlar bu yolu seçtiler ve bence artık bunun doğru yol olmadığını da fark ettiler.”