Keane, United'ın kayıtsızlığına öfkelendi

Manchester United'ın Anfield'daki ağır yenilgisinin ardından eski kaptan Keane'den alışıldık sertlikte bir tepki geldi. Sky Sports yorumcusu olarak konuşan İrlandalı, takımın oynadığı futbol ve son düdükten sonra oyuncuların verdiği tepki karşısında öfkesini gizleyemedi. Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha ve Victor Munoz'un golleri, konuk ekibi moral bozucu bir yenilgiye sürükledi.

Keane, Sky Sports'a şunları söyledi: "Bu takım iki yıl önce ligi 15. sırada bitirdi. Son bir iki yıldan bahsediyoruz. Yönetim kurulunu suçluyoruz, kulüp sahiplerini suçluyoruz, teknik direktörleri suçluyoruz. Oyuncular bazı kararlarının sorumluluğunu ne zaman üstlenecek? Liverpool muhtemelen sekiz gol atmalıydı. Sekiz, hatta dokuz gol; inanılmaz fırsatlar yakaladılar. Sonra herkes sahadan çıkıp dört [gol] o kadar da kötü değil mi diyor? Küfretmek geliyor içimden. United'ın hâli perişandı. Çok kötüydü."

Pochettino için Anfield'da kabus gibi başlangıç

Mauricio Pochettino'nun ilk maçının yeni bir başlangıca işaret etmesi bekleniyordu ancak Arjantinli teknik direktör, taktik planlarının dakikalar içinde altüst oluşunu izledi. Kötü başlayan maçta Leny Yoro erken bir kırmızı kart gördü ve takım 80 dakikadan uzun süre boyunca rakibin hücumlarına açık kaldı.

Zorlu koşullara rağmen Keane, takımın bir kişi eksik kalmasını mazeret olarak kabul etmedi. Sonuca daha ölçülü yaklaşan eski takım arkadaşı Gary Neville'ı özellikle hedef aldı. Eski orta saha oyuncusu, maç sonrası değerlendirmesinde şöyle dedi: "Neville 4-0'ı sorun etmiyor mu? Bana daha iyisini yapabileceklerini mi söylüyorsunuz? 10 kişiyle 4-0 o kadar da kötü değil mi? Hiç 10 kişiyle sonuç alan olmadı mı? Alınabilir! Bu kulüpte oynamış insanlar 4-0 o kadar da kötü değil mi diyor? Vay canına. Taraftarlar alkışlıyor. Neyi alkışlıyorlar? Berbat oyunu."

Pochettino, Yoro'nun kırmızı kartına dikkat çekti

Keane mücadele eksikliğine odaklanırken Pochettino'nun gündeminde hakem kararları vardı. Arjantinli teknik direktör, o gün yaşananları kabullenmenin inanılmaz derecede zor olduğunu belirtti. Pochettino'ya göre Yoro'nun Alexander Isak'a yaptığı faul nedeniyle oyundan atılması, maçın rekabetçi bir mücadele olmaktan çıktığı andı.

Teknik direktör, sonucun soyunma odasındaki herkes için çok acı verici ve hayal kırıklığı yaratıcı olduğunu kabul etti. Pochettino şöyle konuştu: "Çok, çok acı verici. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Premier League'de burada, böyle bir durumda başlangıç yapacağınız aklınızın ucundan geçmez. Tek sorun, maçın altı dakika sonra tamamen değişmesiydi. Şimdi konuşup her şeyi açıklayabiliriz ama olan oldu. Çok acı verici. Oyuncular bu tür bir durumun acısını hissediyor. Onlara sakin olmaları gerektiğini ve yaşananların tamamen adaletsiz bir durum olduğunu söyledim."