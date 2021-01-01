Berat Özdemir için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yarışıyor

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Özdemir için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yarışıyor.

Süper Lig'de forması giyen 22 yaşındaki Berat Özdemir'in talipleri artıyor.

NTVSpor'da yer alan habere göre , ve , 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Ancak oyuncuya yurt dışından da talipler var.

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ve İtalya'dan talipleri olan Berat Özdemir için de devrede. Fransız ekibi kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da bulunduruyor.

Daha fazla takım

Berat Özdemir'e gelen teklifleri değerlendirmeye alan Gençlerbirliği, 22 yaşındaki oyuncu için bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da pay almayı planlıyor.

Berat Özdemir bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.