Süper Lig

Berat Özdemir için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yarışıyor

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Berat Ozdemir Genclerbirligi
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Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Özdemir için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yarışıyor.

Süper Lig'de Gençlerbirliği forması giyen 22 yaşındaki Berat Özdemir'in talipleri artıyor.

NTVSpor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 22 yaşındaki Berat Özdemir için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Ancak oyuncuya yurt dışından da talipler var.

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Almanya ve İtalya'dan talipleri olan Berat Özdemir için Lille de devrede. Fransız ekibi kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da bulunduruyor.

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    Berat Özdemir'e gelen teklifleri değerlendirmeye alan Gençlerbirliği, 22 yaşındaki oyuncu için bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da pay almayı planlıyor.

    Berat Özdemir bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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