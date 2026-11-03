Ballon d'Or ödülü verilmeden önce Lamine Yamal ve Kylian Mbappe haftalar boyunca yoğun (ve hayli utanç verici) bir kampanya yürütürken, Harry Kane mütevazı bir İngiliz centilmeni gibi geri planda kaldı ve yalnızca sahadaki performansının konuşmasına izin verdi.

Şimdi ise 33 yaşındaki Bayern Münihli golcü, kendi reklamını yapmamasına rağmen gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu seçildi. Dünyanın dört bir yanından övgü yağarken Kane, görünüşe göre kendisinden, kariyer yolculuğundan ve yeteneklerinden biraz söz etmenin zamanının geldiğini düşünüyor. Artık o da sözleriyle hücuma geçiyor.

Buna vesile olan, Bayern Münih'in salı günü Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı (21.00) öncesindeki basın toplantısıydı. Kane, "Kendime özgü bir oyun tarzım var ve bu açıdan Ballon d'Or'u kazananlar arasında da eşsizim" dedi.

"Benim gibi oynayan, aynı zamanda benim istatistiklerime ulaşan, orta sahaya ve savunmaya gelip birçok farklı alanda takıma yardımcı olan çok fazla forvet yok" diyen Kane, alışılmışın dışında bir biçimde kendisinden söz etti ve bunun bir miras bırakma fırsatı bile olabileceğini belirtti: "Belki bu, gelecekte dokuz numaralara bakışı değiştirir ve genç oyunculara bu pozisyonda nasıl oynanabileceğine dair farklı bir yaklaşım sunar. Gurur duyuyorum."

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Jose Mourinho, Harry Kane'in gelişiminde belirleyici rol oynadı

Kane'in çok yönlü bir forvete dönüşmesinde, eski kulübü Tottenham Hotspur'da yalnızca yaklaşık bir buçuk yıl birlikte çalıştığı bir teknik direktörün özel bir rolü olduğu anlaşılıyor: Şimdilerde yeniden Real Madrid'de görev yapan Jose Mourinho. Kane, "Tottenham'ın A takımına çıktığımda daha çok bir dokuz numaraydım" diye hatırladı. Uzun yıllar birlikte çalıştığı teknik direktör Mauricio Pochettino onu klasik bir santrfor olarak oynatıyordu.

Kane, "Jose bana daha fazla özgürlük verdi. Pas verme becerimin en büyük güçlü yanlarımdan biri olduğunu biliyordum. Belki de forvet olarak görüldüğüm için bu pek dikkat çekmemişti" dedi ve özellikle "Jose ile tüm potansiyelimi kullanmak üzerine yaptığımız bir konuşmayı" hatırladı. "O andan itibaren oyunum biraz değişti."

Kendisine "Special One" lakabını takan Mourinho ile yaşadığı o özel an gerçekten de kayda alınmıştı. Çünkü tesadüf eseri Amazon Prime, o dönemde "All or nothing" serisi için Spurs'ün sezonunu takip ediyordu. Mourinho, Kane'in futboldaki konumunu nasıl bir "film yıldızı" seviyesine taşımak istediğinden söz etmişti. Daha önce Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı seviyeye gelmek istediğini söyleyen Kane de o sırada onaylayarak başını sallamıştı. Yedi yıl sonra, Messi ve CR7'nin bir zamanlar bulunduğu yere ulaştı.

Kane, Mourinho yönetimindeki 2020/21 sezonunda Premier League'in gol kralı olmakla kalmadı, aynı zamanda en fazla asist yapan oyuncu da oldu. 2023'te 100 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmasından bu yana gelişimini etkileyici biçimde sürdürdü.

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Kane'in Yamal, Mbappe, Messi ve Ronaldo'dan farkları

Kane bu basın toplantısında muhtemelen hiçbir kelimeyi "proud" (gururlu) kadar sık kullanmadı. Dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesinin üzerinden tam bir hafta geçerken, bu ödülün onu ne kadar gururlandırdığı açıkça hissediliyordu. Üstelik Kane, rakipleri Yamal ve Mbappe ya da ödülü geçmişte defalarca kazanan Messi ve Ronaldo'nun aksine genç yaşta bir süperstar olarak görülmemişti; onlar kadar göz kamaştırıcı bir imaja sahip değil ve asla onların dünya çapındaki şöhretine ulaşamayacak.

Kane, "Benim yolum diğer Ballon d'Or kazananlarınınkinden biraz farklıydı. Özellikle kariyerimin başındaki zor dönemlerden sonra insanlar belki de bu seviyeye ulaşacağımı düşünmüyordu. Ama sıkı çalışma, dayanıklılık ve kararlılık sayesinde başardım" dedi. Ardından alışılmadık derecede iddialı bir çıkış yaparak eleştirmenlerine dolaylı yoldan takıldı: "Futboldan anlayan, futbolu bilen insanlar her zaman benim, oynayışımın ve maçlara yaklaşımımın hayranı oldu."

Kane ayrıca uzun süre kupa kazanamadığı için geçmişte maruz kaldığı alayları hatırlattı. Bayern Münih ile iki lig şampiyonluğu ve bir DFB Kupası kazanmadan önce, gönül verdiği kulüp Tottenham'da tek bir kupa bile kazanamamıştı. 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a yenilmesi özellikle acı vericiydi. Üstelik o final, şimdi Bayern Münih'le Atletico karşılaşması için konuk olduğu Madrid'deki Estadio Metropolitano'da oynanmıştı.

Kane, "2019'dan kalan acı hatırayı silme fırsatım var" dedi. Belki bu salı günü bunu biraz başarabilir. Ama asıl fırsat, Şampiyonlar Ligi finalinin yeniden burada oynanacağı 5 Haziran'da olacak.