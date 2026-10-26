Barcelona'nın yıldızı Gavi, A takıma yükselişinden bu yana kariyerinde yaşamadığı türden bir durumla karşı karşıya kalarak en hassas dönemlerinden birini geçiriyor.

Sport gazetesi, Gavi'nin Barcelona ile ilk maçından bu yana ilk kez teknik bir kararla El Clasico'da forma giymediğini aktardı.

Teknik direktör Hansi Flick, Real Madrid karşısında Gavi'nin hizmetlerine başvurmadı. Bu, oyuncunun bu tür karşılaşmalara verdiği önem ve büyük maçlardaki rekabetçi ruhu göz önüne alındığında özel bir anlam taşıyor.

Nitekim Gavi, geleneksel rakiple karşılaşmaya yönelik heyecanını açıkça ortaya koyarak maç öncesi açıklamaların en dikkat çekici isimlerinden biri olmuştu.

Cumartesi günü şunları söyledi: "El Clasico maçlarında savaşmak gerekir. İki takımdan herhangi birinin maça nasıl geldiğinin önemi yoktur; bunlar ölümüne oynanan karşılaşmalardır."

Bu açıklamalar Gavi'nin heyecanını yansıtsa da, o heyecanın saha içinde bir karşılığı olmadı.

Yedek kulübesinde oturması sürpriz değildi, ancak asıl sürpriz Flick'in ona oynamak için tek bir dakika dahi vermemesi oldu.

Gavi'nin bu sezon ilk on birde yer alması son derece sınırlı kaldı ve takımda kendine yer bulma konusunda yaşadığı zorluklar zaman geçtikçe daha belirgin hale geldi.

Alman teknik adam, durumunu kendisiyle bizzat konuşmuş ve orta sahadaki yoğun rekabetin boyutunu ona açıklamıştı.

Flick geçen eylül ayında şöyle demişti: "Gavi büyük bir hırsa sahip ve her zaman oynamak istiyor. Oynadı, ardından sakatlandı, sonra tekrar oynamaya döndü, ancak takım mevcut durumuyla iyi gidiyor ve bunu kabullenmek gerekiyor."

Bu mesaj, Gavi'nin sabırlı olması gerektiğine dolaylı olarak işaret ediyordu. Ancak sorun, durumunun daha da karmaşık hale gelme tehdidi taşıması. Nitekim Real Madrid karşısında zaten yeniden forma giymeye başlayan Frenkie de Jong'un dönüşü, Pedri ve Rodri'nin yerlerini garantilemiş göründüğü sahanın bir bölgesinde yeni bir rekabetin kapısını aralıyor.

Buna ek olarak Fermin ve Dani Olmo da hücum karakterli başka seçenekler sunuyor. Hatta Marc Bernal bile, özellikleri ve sahadaki mevkisi göz önüne alındığında, bazı senaryolarda forma giyme süresi açısından Gavi'nin önüne geçiyor.

Bu durum, Gavi'yi Flick'in rotasyon tercihleri sıralamasında orta sahanın son oyuncusu haline getirmekle sonuçlanabilir.

22 yaşındaki Gavi, kendisini beklemediği bir meydan okumanın karşısında buluyor. Ciddi fiziksel sorunları atlattıktan sonra, takımda süreklilik ve etkili bir varlık kazanmaya ihtiyaç duyuyor.

Güçlü bir rekabetçi kişiliğe sahip olduğuna şüphe yok, ancak şimdi Flick'i, gün geçtikçe yer kapmanın daha da zorlaştığı bir orta sahada bir yeri hak ettiğine ikna etmesi isteniyor.

Gavi'nin Barcelona ile sözleşmesi 2030 yılına kadar uzanıyor ve oyuncu kulübe karşı tam bir bağlılık sergiliyor. Yine de durumunun şu andan gelecek ocak ayına kadar nasıl gelişeceğini takip etmek gerekiyor.

Flick, oyuncu rotasyonunu sınırlı tutuyor, ancak bu değişiklikler altında bile Gavi'nin rakamları iyi görünmüyor. Sadece iki maçta ilk on birde yer aldı ve yalnızca az sayıda dakika forma giyebildi.

Gavi'nin bu tür karşılaşmalarda bırakmaya alışkın olduğu etki göz önüne alındığında, bu El Clasico maçında geri plana itilmesi son derece dikkat çekici bir durum.