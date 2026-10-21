Manchester United, eşi benzeri görülmemiş bir olumsuz rekora imza atarak İngiliz futbol tarihine kara bir sayfadan girdi; takım, Premier Lig'de arka arkaya iki büyük Avrupa maçının ilk iki dakikasında gol yiyen ilk ekip oldu.

Dünyaca ünlü futbol istatistik ağı "Opta", şok edici bir rakamı gün yüzüne çıkardı: Manchester United, arka arkaya iki büyük Avrupa maçının ilk iki dakikasında gol yiyen tarihteki ilk İngiliz takımı haline geldi.

Felaket, Atletico Madrid karşısında ilk dakikada başladı; Pablo Barrios'un erken golü Manchester United savunmasını hazırlıksız yakaladı ve Old Trafford'u şoke etti. Ardından aynı felaket senaryosu Como karşısında tekrarlandı ve takım, ikinci dakikada Arjantinli yetenek Nico Paz'ın imzasını taşıyan bir gol yedi.

İki gol, iki dakikada, arka arkaya iki maçta ve tek bir senaryoyla: uyuyan bir savunma, sıfır konsantrasyon ve topa dokunmadan önce bir golle geriye düşen bir takım.

Bu rakamı daha önce hiçbir İngiliz devi başaramamıştı; ne sağlamlığıyla Liverpool, ne organizasyonuyla Arsenal, ne Avrupa tecrübesiyle Chelsea, hatta en kötü günlerinde Manchester City bile. Bunu yalnızca United yaptı.

Artık Manchester'da sorulan soru gol nasıl atılır değil, ilk iki dakika nasıl ayakta kalınır sorusu haline geldi. Çünkü kaleniz 60. saniyede Barrios'un golüyle, sonraki maçta ise 120. saniyede Paz'ın golüyle sarsılıyorsa, takımın kesinlikle bir savunma sorunu var demektir.











