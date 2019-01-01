Benzema'dan Ronaldo açıklaması: "Şimdi gerçek futbolumu oynayabiliyorum"

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından gerçek futbolunu oynamaya başladığını söyledi.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema, France Football'a Cristiano Ronaldo'nun sezon başında takımdan ayrılmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ronaldo takımdayken görevinin ona yardımcı olmak olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "Her sezon 50 gol atan bir adam vardı ve görevim ona yardımcı olmaktı. Her zaman daha fazla gol atsın diye ona yardımcı oldum."

Şu anda hücumun lideri olduğunu söyleyen Benzema, "Farkı yaratmak artık benim elimde. Çok mutluyum çünkü artık kendi futbolumu oynayabiliyorum." şeklinde konuştu.