Real Madrid’in tecrübeli golcüsü Benzema, takımın bir numaralı transfer hedefi hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer dönemine Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi ve Gigi Donnarumma gibi hamlelerle damga vuran Paris Saint-Germain; iç transferde ise belirsizliklerle dolu bir dönemden geçiyor.

Genç yıldız Kylian Mbappe’nin kulüple bir yıllık sözleşmesi kaldı ve oyuncuyla uzun süredir ciddi şekilde ilgilenen Real Madrid, bu krizi bir fırsata çevirmek istiyor.

Mbappe’nin de İspanyol devine sıcak baktığı biliniyor. Transferin son günlerinde PSG’nin kapısını çalan La Liga temsilcisinin 220 milyon euro'luk teklifi Fransız ekibi tarafından yanıtsız bırakılmıştı.

Real Madrid’in tecrübeli santrforu Karim Benzema, milli takım kampında olası transfere dair açıklamalarda bulundu.

Neler söylendi?

Benzema, vatandaşı Mbappe’nin kariyerine Madrid’de devam edip etmeyeceği sorusuna şu şekilde karşılık verdi:

“Real Madrid, Kylian Mbappe’yi istiyor. Bu artık bilinen bir gerçek.”

“Keşke bu yıl transferi gerçekleşseydi ama bence er ya da geç Kylian, Real Madrid forması giyecek.”

Mbappe yeni sezona nasıl başladı?

Real Madrid’e transfer olacağı iddiaları ve PSG’nin yeni kontrat teklifleri arasında büyük bir ikilemde kalan Fransız yıldız, buna karşın 2021-22 sezonuna oldukça etkili bir başlangıç yaptı.

PSG’nin Ligue 1’de şu ana kadar oynadığı dört maça da ilk 11’de başlayan 22 yaşındaki süperstar, üç kez rakip fileleri havalandırdı ve iki de asist kaydetti.

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