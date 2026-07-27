Benzema, Zidane'in Fransa'yı çalıştırması olasılığına duygusal sözlerle karşılık verdi

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in yıldızı Karim Benzema, Zinedine Zidane'ın Didier Deschamps'ın yerine Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmaya yaklaşmasıyla ilgili konuştu.

Fransa Futbol Federasyonu'nun Zinedine Zidane'ın atamasını, yarın salı günü federasyon merkezinde düzenlenecek bir basın toplantısıyla resmen açıklaması bekleniyor.

"Konbini" sitesine verdiği röportajda "Kal ya da Git" bölümü kapsamında Karim Benzema'ya güncel birkaç olay soruldu; bunların arasında Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'na teknik direktör olarak atanması da vardı.

Beklendiği üzere, eski Fransa milli oyuncusu, Real Madrid'deki eski teknik direktörüne tam desteğini dile getirerek bu fikri açıkça destekledi. Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmesine büyük heyecan duyduğu belli olan Benzema şöyle konuştu: "O bir efsane, benim için ağabey gibidir. Fransa Milli Takımı'nı çalıştıracak olmasından mutlu muyum? O mutlu mu bilmiyorum ama eğer oysa, ben son derece mutluyum."

Zidane'ın takımın başına geçmesi durumunda, 38 yaşına ulaşmış olmasına rağmen Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'na dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.

Seviyesi hâlâ yüksek olsa da, dönüş meselesi kaçınılmaz olarak Zidane'ın değerlendirmesine ve Kylian Mbappe, Michael Olise ve Ousmane Dembele gibi oyuncuların bulunduğu hücum hattındaki mevcut rekabete bağlı olacak. O zaman milli takım teknik direktörünün, Real Madrid'deki eski yıldızına yeni bir sayfa açıp açmayacağına karar vermesi gerekecek.