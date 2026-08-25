Karim Benzema meselesi artık sadece bir oyuncu ile yeni kulübü arasındaki sportif bir dosya olmaktan çıktı; Fransız yıldızı tüm hesaplarını yeniden gözden geçirmeye zorlayabilecek karmaşık bir mali denkleme dönüştü. Zira perde arkasında yüzlerce milyon değerinde başka bir sözleşme var ve bu sözleşme onu üçüncüsü olmayan iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Suudi Arabistan'da kalmak ya da bir servet kaybetmek.

"Asharq Al-Awsat" gazetesi, Benzema'nın yıllık değeri 23 milyon dolar, yani 86,25 milyon Suudi riyaline denk gelen ve 2030 yılına kadar uzanan diğer sözleşmesine ilişkin çarpıcı ayrıntıları ortaya çıkardı. Bu sözleşmenin gelecek eylül ayından itibaren 30 Haziran 2030'a kadar kalan değeri hesaplandığında ise yaklaşık 88,2 milyon dolara, yani yaklaşık 330,6 milyon Suudi riyaline ulaşıyor.

En büyük sürpriz ise bu sözleşmenin içerdiği gizli maddede yatıyor. Bu madde, Benzema'nın sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca Suudi Arabistan dışında oynamasını engelliyor. Krallık dışındaki herhangi bir kulübe transfer olması ve o kulüpte forma giymesi halinde bu sözleşme derhal iptal ediliyor. Bu da Roshn Ligi'nden ayrılma kararının ona değeri 330 milyon riyali aşan bir sözleşmenin kaybına mal olabileceği anlamına geliyor.

Kaynaklar, bu sözleşmenin Benzema'nın Krallığa Ittihad forması altında bir oyuncu olarak gelmesinden bu yana Suudi futboluna ve buna bağlı etkinliklere yönelik üstlendiği tanıtım rolleriyle ilişkili olduğunu, bunun da Portekizli Cristiano Ronaldo'nun içinde yer aldığı yolun aynısı olduğunu açıkladı.

Bu madde, özellikle Hilal ile yürüttüğü müzakerelerin tıkanmasının ardından Benzema'yı geleceğiyle ilgili son derece hassas ve tamamen farklı hesaplarla karşı karşıya bırakıyor. Zira Zaim ile ilişkisinin sona ermesi halinde Fransız forvet, 2030'a kadar uzanan devasa tanıtım sözleşmesini korumak amacıyla, Hilal ile mevcut sözleşmesinden daha düşük bir sözleşmeyle bile olsa Suudi Ligi'nde başka bir kulüp aramak zorunda kalabilir; ya da kararını yeniden gözden geçirip Hilal seçeneğini kabul edebilir.

Sportif boyutta ise "Asharq Al-Awsat" kaynakları, Benzema'nın şu ana kadar yalnızca Hilal'in Asya listesine kaydedilmesi fikrini reddettiğini doğruladı. Bu liste, ona Roshn Ligi'nde oynamaksızın AFC Şampiyonlar Ligi Elite, Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası'nda mücadele etme imkânı tanıyor.

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Böylece Benzema'nın önünde dördüncüsü olmayan üç yol beliriyor: Ya Hilal ile karşılıklı rızayla sözleşmenin feshi konusunda anlaşıp başka bir Suudi kulübüne geçmek, ya yalnızca Asya listesi kapsamında Hilal ile devam etmeyi kabul etmek. Krallık dışına gitme seçeneği ise en maliyetlisi olacak; zira bu durumda 330 milyon riyalden fazlasını kaybedecek.