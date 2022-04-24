Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo, bir zamanlar Real Madrid'de takım arkadaşlarıydı ve Portekizli süperstar, tarih kitaplarını yeniden yazmaya girişirken Santiago Bernabeu'daki Fransız meslektaşının üzerine büyük bir gölge düşürdü.

Beş kez Ballon d'Or sahibi, 2018'de İspanya'dan Juventus'a gitti.

Ronaldo, İtalya'da ve İngiltere'de Manchester United ile üretken bir gol kaynağı olmaya devam etti, ancak son dört yılda adeta gençleşen Benzema kadar etkili olabildi mi? GOAL bir göz atıyor…

Benzema vs Ronaldo: 2018'den bu yana kim daha fazla gol attı?

Madrid'de unutulmaz dokuz yıl boyunca Ronaldo, tüm turnuvalarda 438 maçta 450 gol kaydetti ve Real'in iki La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

Aynı dönemde, 2009 yaz transfer döneminde satın alınan Benzema, 412 maçta 192 kez ağları buldu.

Fransız forvet, art arda altı sezonda 20 gol barajını aştı ve 2011-12'de 32 gollük en iyi sezonunu yaşadı. Ancak sonsuza dek kendini Real'de sadece bir kez 40 golün altına düşen ve 61 gol atan Ronaldo'nun gölgesinde buldu.

Real ile bağlarını koparmayı seçtikten sonra Ronaldo, kayda değer yeteneklerini İtalya'ya taşıdı ve Juventus'ta bir kez daha gözde isim oldu.

Ronaldo, Yaşlı Kadın için 134 maçta 101 gol attı. 2021 yazında Manchester United'a geri döndüğünden bu yana ise 21 gol daha kaydetti.

Portekizli yıldız; toplamda, erkekler uluslararası futbol tarihinin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu ve aynı zamanda Real ve Şampiyonlar Ligi rekortmeni olmakla birlikte, maç başına gol ortalamasını 0,72'ye yükselti.

Bernabeu'da Ronaldo'nun yokluğu, özellikle Benzema'nın gelişmesini sağlarken, Fransız forvetin takımının oyununu daha da yükseklere taşıması sağladı.

34 yaşındaki Benzema, 30 gol barajını düzenli olarak aşan bir oyuncu olduktan sonra 2021-22 sezonunda kişisel olarak en iyi performansını sergiliyor.

Benzema, bu sezon sadece Real için 39 gol attı ve Ronaldo'nun Real'e maç başına 0.67 gol ortalaması ile veda etmesinden bu yana 126 gol kaydetti.

Benzema'nın 2018'den bu yana golleri

Sezon Lig Kupa Avrupa Diğer Toplam 2018-19 21 4 4 1 30 2019-20 21 1 5 0 27 2020-21 23 0 6 1 30 2021-22 25 0 12 2 39 Total 90 5 27 4 126

Ronaldo'nun 2018'den bu yana golleri

Sezon Lig Kupa Avrupa Diğer Toplam 2018-19 21 0 6 1 28 2019-20 31 2 4 0 37 2020-21 29 2 4 1 36 2021-22 15 0 6 0 21 Total 96 4 20 2 122

Tablonun hazırlanış tarihi: 22/04/2022

Benzema vs Ronaldo: 2018'den bu yana kim daha çok şampiyonluğa sahip?

Ronaldo ve Benzema arasında seçim yapmak için çok az şey olsa da, gol sayılarının nereye geldiğini not etmek ilginç.

Her iki adamın da, kupaya ulaşmayı amaçlayan kulüpleri için tılsımlı figürler olması bekleniyor.

Ronaldo, Real'den ayrıldığından beri Benzema'dan daha fazla lig golü kaydetti (96'ya 90), ancak Fransız, Şampiyonlar Ligi'nde (27'ye 20) bir üstünlüğe sahip.

Juve, Ronaldo ile iki Serie A şampiyonluğu elde ederken, Madrid 2019-20'de yerel hakimiyetin tadını çıkardı.

Blancos, 2018'den bu yana birkaç kez İspanya Süper Kupası'nı da kazanırken, Ronaldo Torino'da geçirdiği günlerde bir İtalya Kupası ve iki İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Benzema'nın 2018'den bu yana şampiyonlukları

Turnuva Kazanılan yıllar La Liga 2019-20 Supercopa de Espana 2019-20, 2021-22 FIFA Club World Cup 2018

Ronaldo'nun 2018'den bu yana şampiyonlukları

Turnuca Kazanılan yıllar Serie A 2018-19, 2019-20 Coppa Italia 2020-21 Supercoppa Italiana 2018, 2020

Tabonun hazırlanış tarihi: 22/04/2022

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