Benzema vs Ronaldo: Manchester United süperstarının 2018'de Real Madrid'den ayrılmasından bu yana kulüpte en çok gol atan oyuncu kim?
Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo, bir zamanlar Real Madrid'de takım arkadaşlarıydı ve Portekizli süperstar, tarih kitaplarını yeniden yazmaya girişirken Santiago Bernabeu'daki Fransız meslektaşının üzerine büyük bir gölge düşürdü.
Beş kez Ballon d'Or sahibi, 2018'de İspanya'dan Juventus'a gitti.
Ronaldo, İtalya'da ve İngiltere'de Manchester United ile üretken bir gol kaynağı olmaya devam etti, ancak son dört yılda adeta gençleşen Benzema kadar etkili olabildi mi? GOAL bir göz atıyor…
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Benzema vs Ronaldo: 2018'den bu yana kim daha fazla gol attı?
Madrid'de unutulmaz dokuz yıl boyunca Ronaldo, tüm turnuvalarda 438 maçta 450 gol kaydetti ve Real'in iki La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.
Aynı dönemde, 2009 yaz transfer döneminde satın alınan Benzema, 412 maçta 192 kez ağları buldu.
Fransız forvet, art arda altı sezonda 20 gol barajını aştı ve 2011-12'de 32 gollük en iyi sezonunu yaşadı. Ancak sonsuza dek kendini Real'de sadece bir kez 40 golün altına düşen ve 61 gol atan Ronaldo'nun gölgesinde buldu.
Real ile bağlarını koparmayı seçtikten sonra Ronaldo, kayda değer yeteneklerini İtalya'ya taşıdı ve Juventus'ta bir kez daha gözde isim oldu.
Ronaldo, Yaşlı Kadın için 134 maçta 101 gol attı. 2021 yazında Manchester United'a geri döndüğünden bu yana ise 21 gol daha kaydetti.
Portekizli yıldız; toplamda, erkekler uluslararası futbol tarihinin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu ve aynı zamanda Real ve Şampiyonlar Ligi rekortmeni olmakla birlikte, maç başına gol ortalamasını 0,72'ye yükselti.
Bernabeu'da Ronaldo'nun yokluğu, özellikle Benzema'nın gelişmesini sağlarken, Fransız forvetin takımının oyununu daha da yükseklere taşıması sağladı.
34 yaşındaki Benzema, 30 gol barajını düzenli olarak aşan bir oyuncu olduktan sonra 2021-22 sezonunda kişisel olarak en iyi performansını sergiliyor.
Benzema, bu sezon sadece Real için 39 gol attı ve Ronaldo'nun Real'e maç başına 0.67 gol ortalaması ile veda etmesinden bu yana 126 gol kaydetti.
Benzema'nın 2018'den bu yana golleri
Sezon
Lig
Kupa
Avrupa
Diğer
Toplam
2018-19
21
4
4
1
30
2019-20
21
1
5
0
27
2020-21
23
0
6
1
30
2021-22
25
0
12
2
39
Total
90
5
27
4
126
Ronaldo'nun 2018'den bu yana golleri
Sezon
Lig
Kupa
Avrupa
Diğer
Toplam
2018-19
21
0
6
1
28
2019-20
31
2
4
0
37
2020-21
29
2
4
1
36
2021-22
15
0
6
0
21
Total
96
4
20
2
122
Tablonun hazırlanış tarihi: 22/04/2022
Benzema vs Ronaldo: 2018'den bu yana kim daha çok şampiyonluğa sahip?
Ronaldo ve Benzema arasında seçim yapmak için çok az şey olsa da, gol sayılarının nereye geldiğini not etmek ilginç.
Her iki adamın da, kupaya ulaşmayı amaçlayan kulüpleri için tılsımlı figürler olması bekleniyor.
Ronaldo, Real'den ayrıldığından beri Benzema'dan daha fazla lig golü kaydetti (96'ya 90), ancak Fransız, Şampiyonlar Ligi'nde (27'ye 20) bir üstünlüğe sahip.
Juve, Ronaldo ile iki Serie A şampiyonluğu elde ederken, Madrid 2019-20'de yerel hakimiyetin tadını çıkardı.
Blancos, 2018'den bu yana birkaç kez İspanya Süper Kupası'nı da kazanırken, Ronaldo Torino'da geçirdiği günlerde bir İtalya Kupası ve iki İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.
Benzema'nın 2018'den bu yana şampiyonlukları
Turnuva
Kazanılan yıllar
La Liga
2019-20
Supercopa de Espana
2019-20, 2021-22
FIFA Club World Cup
2018
Ronaldo'nun 2018'den bu yana şampiyonlukları
Turnuca
Kazanılan yıllar
Serie A
2018-19, 2019-20
Coppa Italia
2020-21
Supercoppa Italiana
2018, 2020
Tabonun hazırlanış tarihi: 22/04/2022
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