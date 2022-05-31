Benzema ve Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde Yılın 11'ine seçildi - Salah ile Mane dışarıda kaldı
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun En İyi 11'ini açıkladı. Kadroda finalist Liverpool'dan Mohamed Salah ve Sadio Mane yer almazken, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin yokluğu da dikkat çekti.
Real Madrid tarihinde 14. kez Avrupa'nın en büyüğü olurken, 12 maçta 15 gol kaydeden Benzema Yılın Oyuncusu seçildi.
Paris Saint-Germain son 16 turunda Real Madrid'e elenmiş olsa da, Mbappe, Salah ve Mane'nin önünde 11'de yer bulmayı başardı.
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Yılın 11'inde başka kimler var?
Devler Ligi'nde dokuzuncu kez final oynayan Liverpool, hücum hattındaki yıldızları dışarıda kalmasına rağmen takıma dört oyuncu soktu.
Fabinho, Andrew Robertson, Virgil van Dijk ve Trent Alexander-Arnold altın karmada Merseyside ekibini temsil ederken, Chelsea’den Antonio Rudiger ve Manchester City’den Kevin de Bruyne kadroda yer alan diğer Premier Lig oyuncuları oldu.
11'i tamamlayan diğer üç isim ise; Benzema'nın Real Madrid'deki takım arkadaşları Thibaut Courtois, Luka Modric ve Vinicius Junior.
Vinicius Yılın Genç Oyuncusu seçildi
Sezon ödüllerini domine eden Real Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyalısı Vinicius Junior turnuvanın en iyi genç oyuncusu oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 maçta dört gol atıp, yedi asist yapan genç yıldız finalde Liverpool ağlarını da havalandırmıştı.
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