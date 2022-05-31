Liverpool'un hücumdaki iki yıldızı takımı Paris'teki finale taşıyan performanslarına rağmen 11'e giremedi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun En İyi 11'ini açıkladı. Kadroda finalist Liverpool'dan Mohamed Salah ve Sadio Mane yer almazken, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin yokluğu da dikkat çekti.

Real Madrid tarihinde 14. kez Avrupa'nın en büyüğü olurken, 12 maçta 15 gol kaydeden Benzema Yılın Oyuncusu seçildi.

Paris Saint-Germain son 16 turunda Real Madrid'e elenmiş olsa da, Mbappe, Salah ve Mane'nin önünde 11'de yer bulmayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Yılın Takımı'na ne Cristiano Ronaldo girebildi, ne de Lionel Messi.



Bu sezon 🐐 standartlarının epey altında kaldılar. pic.twitter.com/sWXTVrMWsW — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 31, 2022

Yılın 11'inde başka kimler var?

Devler Ligi'nde dokuzuncu kez final oynayan Liverpool, hücum hattındaki yıldızları dışarıda kalmasına rağmen takıma dört oyuncu soktu.

Fabinho, Andrew Robertson, Virgil van Dijk ve Trent Alexander-Arnold altın karmada Merseyside ekibini temsil ederken, Chelsea’den Antonio Rudiger ve Manchester City’den Kevin de Bruyne kadroda yer alan diğer Premier Lig oyuncuları oldu.

11'i tamamlayan diğer üç isim ise; Benzema'nın Real Madrid'deki takım arkadaşları Thibaut Courtois, Luka Modric ve Vinicius Junior.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Vinicius Yılın Genç Oyuncusu seçildi

Sezon ödüllerini domine eden Real Madrid'in 21 yaşındaki Brezilyalısı Vinicius Junior turnuvanın en iyi genç oyuncusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13 maçta dört gol atıp, yedi asist yapan genç yıldız finalde Liverpool ağlarını da havalandırmıştı.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Vinícius Júnior as the 2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season 👏👏👏@vinijr | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

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