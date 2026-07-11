Benzema ve Fabinho’nun ardından… Al-Ittihad yeni kaptanını belirledi

Al-Ittihad Kulübü, Fransız forvet Karim Benzema’nın ayrılmasının ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho’nun da ayrılmaya yakın olmasının ardından, gelecek sezon kaptanlık görevini üstlenecek yeni oyuncuyu belirledi.

Benzema, 2023 yazında Real Madrid'den takıma katıldığından beri Al-Ittihad'ın kaptanlığını yürütüyordu; ancak Fransız forvetin ezeli rakibi Al-Hilal'a transfer olmasının ardından, kaptanlık görevi geçen Şubat ayından itibaren Fabinho'ya devredilmişti.

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesi, Fabinho'nun da ayrılması durumunda Al-Ittihad'ın Portekizli savunma oyuncusu Danilo Pereira'yı gelecek sezon takımın yeni kaptanı olarak belirlediğini yazdı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçen sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından Suudi takımından bedelsiz olarak ayrılma imkânı kazandı; haberlere göre kulübün sözleşmeyi uzatma niyeti olmadığı belirtiliyor.

Fabinho’nun olası ayrılışıyla birlikte Pereira, gelecek sezon kaptanlık pazubandını takacak. Takım, Al-Ittihad ile 2028’de sona erecek iki sezonluk sözleşme imzalayan yeni Alman teknik direktör Jens Wissing’in yönetiminde olacak.

Fesing, geçen sezonu Suudi Ligi’nde beşinci sırada tamamlayan ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde, Haremain Şerif Kupa’sında ise yarı finalde elenen Al-Ittihad’ın teknik direktörlüğünde Portekizli Sergio Conceicao’nun yerini aldı.

“Al-Amid” olarak bilinen takım, yeni sezonda Suudi Roshen Ligi, Khadim Al-Haramain Şerif Kupa’sı ve ön eleme turundan başlayacağı Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere üç şampiyonluk için mücadele edecek.