La Liga’da yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Karim Benzema, bir rekora imza attı.

Real Madrid’in 6-1’lik Mallorca galibiyetinde kaydettiği gollerin dördüne katkıda bulunmayı başaran Karim Benzema, geride bıraktığımız altı lig maçında 15 gole direkt etki etmeyi başardı.

Bu maçın ardından Benzema ligdeki 200 gol barajını kendi adına aşarken namağlup devam eden Real Madrid de Atletico Madrid’i geride bırakarak La Liga’nın zirvesine yerleşti.

Benzema’dan tarihi başlangıç

La Liga’nın ilk haftasında 15 gole direkt katkıda bulunan (sekiz gol yedi asist) Benzema, bunu 21. yüzyılda başaran ilk oyuncu oldu.

Ayrıca bu süre.te 21 gol kaydeden Real Madrid de 1987-88 sezonundan beri en verimli dönemini geride bıraktı.

Ancelotti’den övgü

Ancelotti, tecrübeli golcünün performansını şu sözlerle övdü:”Benzema’nın bu kadar çok gol atması, onun derine gelip asistler yapmasını unutmanıza neden oluyor.”

“Benzema sadece gol atan bir forvet değil, her açıdan çok komple bir oyuncu.”

“O yorulduğunda Luka Jovic’i oynatacağız çünkü onun da iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bu Jovic için zor bir durum çünkü çok zor bir rekabete karşı karşıya. Ama yavaş yavaş oynuyor ve iyi performanslar ortaya koyuyor. Bu maçta iki kez gole yaklaştı ve Valencia maçında da iyi oynadı. Benzema’nın dinlenmeye ihtiyacı olduğunda o oynayacak.”

Büyük resim

Mali tablosunu dengelemeye ve bir yandan da gençleşmeye çalışan Real Madrid, şu anda bir geçiş döneminde ancak Benzema; takımını şampiyonluk adayı yapan en büyük faktörlerin başında geliyor.

Ayrıca Fransız santrforun oyun zekası, Vinicius Junior ve Rodrygo gibi isimlerin gelişiminde de büyük rol oynayabilir.

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