Benzema, Real Madrid'i tarihi rekora götürdü

Zinedine Zidane'ın ayrılığından sonra Carlo Ancelotti'yi tekrar takımın başına getiren Real Madrid, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

İspanyol devi, özellikle tecrübeli golcüsü Karim Benzema'dan gol yollarında büyük katkı almaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmeyen Fransız golcü, takımının adını tarihe yazdırmayı başardı.

Real Madrid Avrupa'nın zirvesinde

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Real Madrid, dördüncü maçında Shakhtar Donetsk'i ağırladı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında sahneye çıkan Karim Benzema, takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Ayrıca bu gol, Real Madrid'in Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligitarihindeki 1000. golü oldu.

Real Madrid, futbol tarihinde bu gol sayısına ulaşan ilk takım oldu.

Ayrıca Karim Benzema, maçın 61. dakikasında hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

1000 - Karim Benzema, Real Madrid'in Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihindeki 1000'inci golünü Shakhtar filelerine gönderdi ve İspanyol devi bu sayıya ulaşan ilk takım oldu. Krallık. pic.twitter.com/Uj7hQbZIv4 — OptaCan (@OptaCan) November 3, 2021

Benzema sezona nasıl başladı?

Tecrübeli golcü, Real Madrid formasını 2021-22 sezonunda şu ana dek tüm kulvarlarda 14 maçta terletti.

Benzema, bu maçlarda 13 gol sekiz asistlik bir performans göstermeyi başardı.

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