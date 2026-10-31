Benzema'nın tercihi dikkat çekti: Faslı bir yetenek Ballon d'Or hesaplarına girdi

Suudi Arabistan'ın İttihad takımının kaptanı ve 2022 Ballon d'Or sahibi Fransız Karim Benzema, 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen 2026 Kopa Ödülü oylamasındaki tercihlerini açıkladı.

Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, "France Football" dergisinin yayımladığı oylama ayrıntıları, Benzema'nın birinciliğe Lamine Yamal'ı seçtiğini, onu ikinci sırada takım arkadaşı Pau Cubarsí'nin, ardından üçüncü sırada Fransız Lille'in orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'nin izlediğini gösterdi. Böylece Benzema, Faslı yeteneğe ödül yarışında en çok tercih ettiği üç genç oyuncu arasında bir yer verdi.

Benzema'nın tercihi büyük ölçüde nihai sonuçla örtüştü; Yamal, Kopa Ödülü'nü üst üste üçüncü kez elinde tuttu ve ikinci olan takım arkadaşı Cubarsí ile üçüncü sıradaki Fransız Warren Zaïre-Emery'nin önüne geçti.

İlk on listesinde ayrıca Lennart Karl, Jan Diomande, Ayyoub Bouaddi, Elie Junior Kroupi, Kerim Alajbegović, Ibrahim Maza ve Johan Manzambi yer aldı.

19 yaşına girmesiyle birlikte Yamal, genç yeteneklere verilen bu ödülü üst üste üç kez kazanan ilk oyuncu olarak adını ödülün tarihine yazmaya devam ediyor; bu başarı, yaşının küçük olmasına rağmen Avrupa sahnesindeki dikkat çekici varlığını yansıtıyor.

Yamal, daha önce Ballon d'Or ödülünü kazanmış oyuncuların, başta 8 topun sahibi Lionel Messi olmak üzere, gerçekleştirdiği oylama kapsamında en yüksek puanı alarak ödülü kazandı.