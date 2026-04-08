Benzema'nın liderliğinde... Inzaghi, Al-Khulud karşısında 3 yıldızını geri kazandı... ve Miti'yi şaşırttı

İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Al-Hilal, Suudi Roshen Ligi'nde Al-Khaloud ile oynadığı maçta 3 puanı geri kazandı.

Al-Hilal, bugün Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasında Kingdom Arena'da Al-Khulud'u ağırlayacak.

Al-Hilal'ın ilk 11'inde, Roshen Ligi'nin 27. haftasında 2-2 berabere biten Al-Taawoun maçında forma giyemeyen 3 oyuncu geri döndü.

Fransız forvet Karim Benzema, önceki maçta ayak parmağından aldığı sakatlıktan kurtulduktan sonra hücumun başına geri döndü.

Ayrıca kaptan Salem Al-Dossari, dizindeki sakatlıktan kurtulduktan sonra takıma geri döndü. Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić da, kart cezası nedeniyle önceki maçta forma giyememişti.

Buna karşılık, Inzaghi, Fildişili forveti Mohamed Kader Miti'yi, son Al-Taawoun maçında parlamasına ve takımın ilk golünü atmasına rağmen, maç kadrosundan tamamen çıkararak sürpriz yaptı.

İtalyan teknik direktör, Brezilyalı forvet Marcos Leonardo'yu yedek kulübesinde tutmayı tercih etti ve böylece kadrodaki sekizinci yabancı oyuncu oldu.

Al-Hilal, 65 puanla Suudi Ligi sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise gol farkıyla önünde bulunuyor.

Al-Hilal'ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Yassine Bounou

Defans: Mutaib Al-Harbi - Kalidou Koulibaly - Hassan Tambakti

Orta saha: Ruben Neves - Sergej Milinković-Savić - Mohamed Kanno

Forvet: Malcom - Karim Benzema - Salem Al-Dossari