Benzema'nın kadro dışı bırakılması dosyası henüz kapanmadı: Deschamps, Fransa Milli Takımı'ndan adliye koridorlarına

Fransa'nın eski teknik direktörü hakkından vazgeçmeyi reddediyor

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Fransa Milli Takımı'ndan ayrılmasının üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra Fransa'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps'ın adı yeniden gündeme geldi. Ancak bu kez, 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana süren tartışmalı bir dava kapsamında: Karim Benzema'nın sakatlanmasının ardından o dönemde Fransa kadrosundan çıkarılması kararı.

O dönemde, Dünya Kupası'nın başlamasından sadece birkaç gün önce Doha'da yapılan Fransa Milli Takımı antrenmanında Benzema'nın kas yırtılması yaşadığı açıklanmış, Deschamps da onu kadrodan çıkarmış ve yerine başka bir oyuncu çağırmamıştı.

Fransa teknik direktörü açısından doğal görünen bir karardı; ancak ünlü gazeteci Daniel Riolo bunu başka bir şekilde yorumladı ve Deschamps'a yüklenerek, bunun Real Madrid'in eski yıldızını milli takımdan uzaklaştırmak için uydurulmuş "yalan" bir bahane olduğunu savundu.

Gazeteci o dönemde saldırısının dozunu artırarak, Valencia-Marsilya davası ve Juventus doping krizi gibi "şüpheli meselelerde" Deschamps'ın adının geçtiğini tarihin tanıklık ettiğini hatırlattı.

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Buna karşılık Deschamps bu saldırıdan rahatsız oldu ve Kasım 2025'te Riolo'ya hakaret suçlamasıyla dava açmaya karar verdi. Duruşma gergin bir gün olarak geçti; Deschamps, Fransa Milli Takımı doktoru Franck Le Gall ve milli takımın güvenlik sorumlusu Mohamed Sanhadji tanık olarak hazır bulundu. İki ay sonra ise mahkeme Riolo'nun beraatine karar verdi.

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Paris İstinaf Mahkemesi'nin 17. Dairesi kararında "Riolo'nun itibar zedeleme isteğine" dikkat çekti, ancak açıklamalarını "haksız, fakat hakaret niteliğinde değil" olarak değerlendirdi.

Bu karar, Deschamps ve avukatı Isabelle Wekstein tarafından muğlak olarak nitelendirildi ve Fransız teknik direktör aynı gün kararı istinafa taşımaya karar verdi.

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Paris İstinaf Mahkemesi'nin dosyayı hakaret suçlamasıyla istinaf duruşmasına göndermeye karar vermesinin ardından, Deschamps ile RMC gazetecisi Daniel Riolo arasında önümüzdeki yılın başında yeni bir hukuki karşılaşma yaşanacak.

Riolo'nun avukatı Laurent Merlet, Le Parisien gazetesine, Daniel Riolo'nun 13 Ocak 2027'de istinafta hakaret suçlamasıyla yargılanacağını doğruladı.