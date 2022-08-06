İspanyol devi rekortmen golcüsünün alternatifini de Fransa'dan seçti.

Real Madrid, Amine Gouiri'nin transferi için oyuncunun kulübü Nice ile temasa geçti.

Luka Jovic'i Fiorentina'ya, Borja Mayoral'i ise Getafe'ye gönderen Real Madrid'de hücum hattındaki opsiyonların sayısı azalmıştı.

Gouiri'yi ilk etapta Benzema'nın yedeği olarak düşünen Real Madrid, genç oyuncunun gelecekte bayrağı vatandaşından alacağını ümit ediyor.

Pazarlıklar sürüyor

Sport'un haberine göre; Real Madrid, Fransız ekibinin 40 milyon euroluk bonservis talebinde indirime gitmesini bekliyor.

Transfer için gündemde olan senaryolardan biri de, Real Madrid'in Gouiri'nin bonservisini alıp oyuncuyu Nice'e kiralaması.

22 yaşındaki santrafor, Real Madrid'e transferi gerçekleşse dahi Ocak ayına ya da sezon sonuna kadar Nice forması giymeye devam edebilir.

Benzema'nın ayak izlerinden gidiyor

Geçen sezon Fransa Ligi'nde 38 maçta 10 gol atan Gouiri'nin Nice ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fransız oyuncu tıpkı Benzema gibi bir dönem Olympique Lyon altyapısında top koşturdu. Kariyerine Isle d'Abeau takımında başlayan Gouiri, 2011'de Bourgoin-Jallieu'ya geçti.

İki yıl sonra Lyon altyapısına kabul edilen Gouiri, A takımda 8 maçta gol atamadı ve 2020'de 7 milyon euro'ya Nice'e satıldı.