Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Fransız forveti Karim Benzema, geleceği hakkında dönen tartışmaları sonlandırmak istedi. Yıldız oyuncu, isminin yerel listeden çıkarılıp yalnızca AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında forma giyebileceğine dair haberlerle alay etti.

Son günlerde basında çıkan haberler, teknik heyetin Benzema'nın takımla geçirdiği ilk altı ayda ortaya koyduğu performanstan tatmin olmaması nedeniyle Hilal yönetiminin yeni bir yabancı forvetle anlaşmayı değerlendirdiğini belirtmişti. Bu durum, oyuncunun Roshn Ligi mücadelelerinden çıkarılıp yalnızca Asya turnuvasında tutulması ihtimalinin kapısını aralamıştı.

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Ancak Fransız yıldız, bu haberlere bizzat kendisi yanıt vermeye karar verdi. Ünlü içerik üreticisi Mimi Rivera, "Instagram" platformundaki hesabından paylaştığı bir videoda Benzema'nın yalnızca Asya'da forma giyebileceği ihtimalinden söz etmişti.

Hilal'in forveti videoya yorum yapmakta tereddüt etmedi ve şöyle yazdı: "Bu ancak rüyalarında gerçekleşir." Bu alaycı mesaj, kulüpteki geleceğine dair söylenen her şeyi açıkça reddeder nitelikteydi.









Benzema'nın yorumu kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı ve çok sayıda Hilal taraftarı tarafından paylaşıldı. Kimileri oyuncunun tartışmayı bizzat sonlandırdığını düşünürken, kimileri de mesajının takımdaki yerine sıkı sıkıya tutunduğunu ve yeni sezonda rekabete hazır olduğunu teyit ettiğini değerlendirdi.

Hilal, zorlu mücadelelerle dolu bir sezona hazırlanıyor. Hücum hattının bir dizi dünya yıldızıyla takviye edileceğine dair konuşmalar sürerken, Benzema kendini kanıtlamaya ve bilinen seviyesini yeniden yakalayarak takımı tüm kupalarda rekabete taşıyıp zorlu başlangıç sayfasını kapatmaya kararlı görünüyor.