Benzema, Man City'ye karşı attığı 'panenka' hakkında: Uzun zamandır bunu yapmak için doğru anı bekliyordum
Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Manchester City'ye attığı kritik penaltıyı soğukkanlı 'Panenka' vuruşuyla gole çevirdiğinde futbolseverleri hayretler içinde bıraktı.
Ballon d'Or'un favorisi konumunda olan Benzema uzun zamandır böyle bir penaltı atmayı düşündüğünü itiraf ediyor.
RMC Sports'a verdiği demeçte, "Uzun süredir 'Panenka' pratiği yapıyordum ve böyle çok fazla baskının olduğu bir maçta sadece doğru anı bekliyordum."
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"En azından benim için böyle şeyler yapmanıza izin veren bu tür bir baskı."
Gerçekten de, deplasmanda takımınızın kaybettiği bir Şampiyonlar Ligi yarı finalinden daha fazla gerilimli birkaç an vardır.
Madrid'in Manchester'daki penaltısı, City 4-2 öndeyken geldi ve Benzema'nın attığı golle İspanyol ekibi turu Madrid'e taşıdı.
Panenka tarzı penaltı, birçok City taraftarını Fransız yıldızın tekniğini ve cüretini alkışlamak için ayağa kaldırdı.
Benzema'nın iki penaltısı önceki hafta Osasuna kalecisi Sergio Oliviera tarafından kurtarılmıştı. Bu durumu düşününce baskı daha da artıyor.