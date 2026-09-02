Avrupa'nın beş büyük liginde transfer pazarı dün gece salı günü kapılarını kapatmış olsa da, kulüpler kulüpsüz kalan oyuncularla anlaşma yapma şansına hâlâ sahip. Bu durum, önümüzdeki dönemde bir dizi büyük ismin yeni bir adres bulmasının önünü açıyor.

Şu anda serbest durumdaki oyuncuların listesi, piyasa değeri milyonlarca euroyla ölçülen parlak isimler içeriyor. Ancak bu oyuncularla anlaşmak, onları kadrosuna katmak isteyen kulüplere herhangi bir transfer bedeli ödetmeyecek; zira bu oyuncular artık herhangi bir sözleşme bağından kurtulmuş durumda.

Listenin başında, daha önce Ballon d'Or kazanan 38 yaşındaki Fransız Karim Benzema geliyor. Benzema, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile olan bağını iki tarafın rızasıyla sona erdirdi; kariyerindeki bir sonraki adımı ise henüz netlik kazanmadı.

En yüksek değere sahip isim Sancho

2018'de Fransa ile dünya şampiyonu olan Paul Pogba, Monaco ile kariyerini yeniden canlandırma girişiminin başarısız olmasının ardından hâlâ serbest oyuncular pazarında yer alıyor.

Ayrıca İngiliz Jadon Sancho, Borussia Dortmund'un kendisini elinde tutmama kararı almasının ardından öne çıkan isimler arasında bulunuyor. Sancho, "Transfermarkt" sitesine göre 18 milyon euroluk değeriyle şu anda piyasa değeri en yüksek serbest oyuncu konumunda.

Sancho'nun kulüpsüz durumu uzun sürmeyebilir; zira ismi Palmeiras kulübüyle anıldığından Brezilya'ya transfer olma ihtimali bulunuyor.

Ayrıca okuyun:

İnanılmaz fark: Real Madrid, Barcelona'yı geride bıraktı ve 17 kulübü topluca ezdi

Kulüpler bu isimler için harekete geçer mi?

34 yaşındaki Avusturyalı David Alaba, Real Madrid'den ayrılmasının ardından yeni bir kulüp arıyor. Aynı durum, kraliyet kulübünün efsanelerinden biri olan eski takım arkadaşı Dani Carvajal için de geçerli.

Cezayirli Riyad Mahrez ise kendi adına yeni bir deneyime yaklaşıyor; bir başka Suudi kulübü olan Al Shabab'a katılma ihtimali bulunuyor.

Öne çıkan serbest oyuncuların listesi, aralarında İngiliz kanat oyuncusu Raheem Sterling ve Fildişi Sahilli Wilfried Zaha'nın başı çektiği, orta saha oyuncuları Philippe Coutinho ve Georginio Wijnaldum'un da yer aldığı bir dizi eski Premier Lig yıldızını da içeriyor.

Serbest durumdaki savunmacılar arasında, "Transfermarkt"a göre piyasa değeri 12 milyon euro olan 26 yaşındaki Portekizli Diogo Leite öne çıkıyor.

Oyuncunun ismi 2025 yazında Paris Saint-Germain ile anılmış, son haftalarda ise Marsilya'ya önerilmişti; ancak kendisi hâlâ kulüpsüz durumda.

Serbest oyuncular listesi, orta saha oyuncusu Yves Bissouma, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in eski sol beki Raphael Guerreiro ve şubat ayında geçirdiği diz bağı ameliyatından şu anda iyileşme sürecinde olan çok yönlü oyuncu Oleksandr Zinchenko gibi Avrupa arenasında tanınan bazı isimleri de içeriyor.

Paris Saint-Germain'in eski forveti Arjantinli Mauro Icardi de herhangi bir kulüple bağı bulunmayan oyuncular listesinde yer alıyor. Meksika'daki başarısızlıkla sonuçlanan deneyimin ardından serbest kalan Fransız Anthony Martial de bu listede bulunuyor.

Serbest durumdaki öne çıkan oyunculardan oluşan kadro

Kaleci: Neto.

Savunma hattı: Dani Carvajal – Diogo Leite – David Alaba – Oleksandr Zinchenko.

Orta saha hattı: Paul Pogba – Yves Bissouma - Riyad Mahrez – Jadon Sancho.

Hücum hattı: Karim Benzema – Mauro Icardi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

