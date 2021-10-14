Benzema küçüklüğünden beri kurduğu hayali açıkladı

Real Madrid'in ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı hayaline çok yaklaştığını söyledi.

Real Madrid'in sezona harika bir başlangıç yapan golcüsü Karim Benzema, bu seviyede olabilme için fiziksel ve psikolojik olarak çok çalıştığını söyledi.

Ballon d'Or hayalini de gizlemeyen Benzema, milli takımdan takım arkadaşı Kylian Mbappe ile Real Madrid'de birlikte forma giyme isteğini de bir kez daha tekrarlamaktan kaçınmadı.

Benzema ne söyledi?

TVE'ye verdiği röportajda Ballon d'Or için şansının olduğunu belirten Benzema, ülkesiyle Uluslar Ligi'ni kazanmasını da değerlendirdi:

"Uluslar Ligi'ni kazanmanın benim için olan anlamı çok büyük. Milli Takım için yaptığım işten gurur duyuyorum. Fiziksel ve zihinsel olarak zor bir dönemdi ama çok çalıştık ve bu şampiyonluğu hak ettik. Şimdi yeni kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum.

"Ballon d'Or'a gelince... Bu tüm oyuncuların elde etmek istediği bir hayal. Küçüklüğümden beri bunu kazanmayı düşünüyorum ve eğer bugün buna yakınsam kesinlikle takım arkadaşlarım sayesinde.

"Mbappe ile milli takımda çok eğleniyoruz ve bunu gelecekte de yapmamız mümkün. O harika bir oyuncu ama PSG'ye de saygı duymamız gerekiyor. Her zaman söyledim ve yine söylüyorum, umarım bir gün birlikte oynayabiliriz."

Bu sezon çok formda

Bu sezon Real Madrid forması giydiği 10 karşılaşmada 10 gol atan Benzema, La Liga'da ise 8 maçta 9 gol ve 7 asistle oynayarak Avrupa'nın en formda santrforlarından biri olduğunu ortaya koymuş. Uzun bir süredir Real Madrid'in en istikrarlı oyuncularından biri olan Benzema, EURO 2020 ile birlikte Fransa Milli Takımı'na da dönmüştü.

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