Real Madrid forması giyen Karim Benzema ülkesi Fransa'da karşı karşıya kaldığı suçlamalar nedeniyle yargıya başvurdu.

Aşırı dinci gruplarla bağlantısı olduğu iddia edilen Benzema bunun bir karalama kampanyasından ibaret olduğu görüşünde.

Le Parisien'in haberine göre; Benzema'nın dava açma nedeni, Damien Rieu'nün 2020'de yaptığı iki Twitter paylaşımı.

Neler yaşandı?

Sağ görüşlü Reconquete partisine üye olan Rieu, Benzema'nın Paris'in doğusundaki Meaux kentinin imamı Nourdine Mamoune ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Rieu, 23 Ekim 2020'de gönderdiği tweet'te, "Benzema'nın, evine baskın düzenlenen imam Nourdine Mamoune'u ziyaret ettiğini keşfetmek ilginç oldu" ifadesini kullanmıştı.

Rieu'nün paylaşımından saatler önce Fransız polisi Mamoune'un evine baskın düzenlemişti. Söz konusu baskın, Fransız öğretmen Samuel Paty'nin bir IŞİD sempatizanı tarafından öldürülmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Le Parisien'in aktardığı bilgiye göre; polis baskının ardından Mamoune'a yönelik başka bir yasal işlem başlatmadı.

Rieu bu olaydan bir ay sonra ise, Benzema'nın işaret parmağını havaya kaldırarak verdiği bir pozu, "Sanırım Benzema bize bir mesaj göndermek istiyor" sözleriyle birlikte paylaştı.

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

Perşembe günü mahkemeden gelen yazının bir nüshasını Twitter'da paylaşan Rieu, dava süreciyle ilgili iddialı sözler sarfetti:

"Karim beni susturmak istiyor... Ona tüm davalarımı kazandığımı söyleyin"

Benzema şantaj davasında ceza almıştı

Fransa'da dünyaya gelen Cezayir kökenli oyuncu, geçen yıl milli takımdan arkadaşı Mathieu Valbuena'nın açtığı davada suçlu bulunmuştu.

Valbuena'ya seks kasetleriyle şantaj yapılmasında rol oynadığı gerekçesiyle yargılanan Benzema'ya bir yıl ertelenmiş hapis cezası ve 75 bin euro para cezası verilmişti.

Davanın başladığı dönemde milli takımdan uzaklaştırılan Benzema, Fransa formasını geçen yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda yeniden sırtına geçirdi.