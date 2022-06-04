Benzema, eski Fenerbahçeli Valbuena ile yaşadığı seks kasedi davasında temyiz başvurusunu geri çekti

Benzema, Valbuena'ya 80.000 euro ödemeye mahkum edilmişti.

Avukatı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Fransa ve Real Madrid forveti Karim Benzema'nın temyiz başvurusunu geri çektiğini söyledi.

Benzema, Fransız futbolunu sarsan bir seks kaseti davasında şantajda suç ortaklığı suçundan mahkumiyetine yönelik davada yer almıştı.

Versailles mahkemesi, Benzema'yı geçen yılki davada bir yıl ertelenmiş hapis cezasına ve 75.000 Euro (80.000 $) para cezasına çarptırarak, onu 2015 yılında Fransa'dan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj girişiminde bulunmakla suçladı.

Benzema ayrıca Valbuena'ya 80.000 euro ödemeye mahkum edildi.

Bu skandal, Benzema'nın uluslararası kariyerini beş yıldan fazla bir süre askıya aldı, ancak sonra Fransa için oynamaya geri döndü. Geçen hafta Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı ve Cuma gecesi Fransa'nın Uluslar Ligi'nde Danimarka'ya 2-1 yenildikleri maçtaki tek golünü attı.

Ne söylendi?

Benzema'nın avukatı Hugues Vigier, The Associated Press'e oyuncunun temyizden vazgeçmeye karar verdiğini ancak yanlış yaptığını inkar etmeye devam ettiğini söyledi.

Temyiz davasının 30 Haziran'da başlaması planlanıyordu. Versailles mahkemesi Cumartesi günü, Benzema'nın hukuk ekibinden resmi bir bildirim beklediğini söyledi.

Vigier, Benzema'nın yıllarca süren yasal prosedürlerden sonraki yorgunluğunu şöyle dile getirdi ve 34 yaşındaki oyuncu için "Artık bunun hakkında konuşmak istemiyor. Yeter" dedi.

Vigier, "Karim en ufak bir şantaja itiraz etmeye devam ediyor," dedi. “Yasalara göre suçlu, bu doğru. Ama yargı gerçeği gerçeklikten farklıdır."

Kasım 2015'te ön suçlamalar aldıktan sonra Benzema, teknik direktör Didier Deschamps tarafından Fransa milli takımından çıkarıldı. Benzema, ertelenen Euro 2020 turnuvası için geri çağrıldı ve o zamandan beri düzenli olarak oynuyor.

Kariyerinin başlarında Marsilya'da forma giyen 37 yaşındaki Valbuena, skandalın patlak vermesinden bu yana milli takımda forma giymedi. Son olarak Yunanistan'da Olympiakos ile üçüncü sezonunu doldurdu.

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