Benzema'dan Vinicius'a: Mourinho 16 yıl sonra meşhur "kedi" hikâyesini yeniden gündeme getirdi

Portekizli José Mourinho, Fransız Karim Benzema için kullandığı meşhur sözünün üzerinden yaklaşık 16 yıl geçtikten sonra kedilerle ilgili benzetmelerine geri döndü. Bu kez bir Portekiz atasözünden yardım alarak Real Madrid'in yıldızı Brezilyalı Vinicius Junior'a verilen cezanın açıklanma zamanlamasını eleştirdi.

Dün akşam oynanan Roma maçının ardından Mourinho, "kuyruğu dışarıda kalmış saklanan kedi" sözünü hatırlattı. Bu sözle, Vinicius'un İspanya Ligi'nde dört maç ceza aldığını Avrupa kupası karşılaşmasının başlamasına yalnızca iki saat kala öğrenmesinin ardından, gerekçelerini gizlemenin zor olduğunu düşündüğü bir davranışa işaret etti.

Mourinho ve Benzema: Futbol tarihine geçen "kedi" hikâyesi

"Marca" gazetesinin yayımladığı habere göre hikâyenin başlangıcı 11 Kasım 2010'a uzanıyor. O dönemde Real Madrid'in ilk döneminde teknik direktörlüğünü yapan Mourinho, Beyaz takımda ilk 11 forvet mevkii için Arjantinli Gonzalo Higuain ile yarışan Benzema'nın durumunu anlatmak için kedilerle ilgili esprili bir benzetme kullanmıştı.

Portekizli teknik adam o dönemde şöyle demişti: "Ava gitmek için köpeğin yoksa ve kedin varsa, kediyle gidersin, çünkü tek başına gidemezsin."

Bu söz, Mourinho'nun bel fıtığı sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Higuain'in yokluğunu nasıl telafi edeceğine ve Real Madrid ile Real Zaragoza karşılaşmasında ilk 11'de Benzema'ya güvenmesine dair açıklamaları sırasında gelmişti.

Söz kayıtsız geçiştirilmedi; Portekizli teknik direktörün kariyeriyle özdeşleşen meşhur açıklamalardan biri haline geldi ve Benzema'nın belleğinde de yer etti. Benzema yıllar sonra bunu şöyle itiraf etti: "Mourinho'nun ortaya attığı o kedi hikâyesi yüzünden sinirlerime hâkim olamadım ve ona söylemem gerekenleri söyledim."

"Kedi artık saklanmıyor": Mourinho, Vinicius'un cezasının zamanlamasına yükleniyor

Benzema hakkındaki meşhur açıklamasının üzerinden 5.816 gün geçtikten sonra Mourinho, kedilerle ilgili benzetmelerine geri döndü; ancak bu kez tamamen farklı bir bağlamda, Vinicius Junior'ın dört maç cezalandırılmasının açıklanma zamanlamasını eleştirdi.

Mourinho, Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bir soru sormama izin verir misiniz? Bir oyuncunun, maça iki saat kala dört maç ceza alacağını öğrenmesi normal mi? Bana cevap vermenize gerek yok. Bu normal mi? Kararı şimdi ya da yarın sabah açıklayamazlar mıydı? Bunu biz stada giderken mi açıklamak zorundaydılar?"

Portekizli teknik adam, ülkesindeki halk atasözünden yardım alarak şöyle ekledi: "Portekizcede şöyle deriz: Kedi saklanmış ama kuyruğu dışarıda. Sanırım kedi artık saklanmıyor."

Mourinho eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Kedi özgürce hareket ediyor ve utanmadan gerçekleşen şeyler var. Özgürce hareket ediyor. Bunun maça iki saat kala, İspanyol futbolunun itibarına üç puan kazandıran bir İspanyol takımına mensup bir oyuncuyla yaşanması bana normal görünmüyor."

Açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Ama ben artık bu şeyleri normal görmeye başladım, çünkü kedi artık saklanmıyor. Soru bu muydu?"

Mourinho'nun kullandığı Portekiz atasözü ne anlama geliyor?

Birebir çevirisi "saklanmış ama kuyruğu dışarıda kalmış kedi" olan "Gato escondido com o rabo de fora" Portekiz atasözü, bir şeyi, bir sırrı ya da kötü bir davranışı gizlemeye çalışan ancak bunu öyle beceriksizce yapan ki gizlemeye çalıştığı şeyi başkalarına apaçık gösteren bir kişiyi tanımlamak için kullanılıyor.

Atasözü, gizlemeye çalışan birinin niyetleri ortaya çıktığında söylenen İspanyolca "Se le ve el plumero" ifadesine ya da apaçık bir gerçeği gizlemeye çalışmaya işaret eden "güneşi parmakla kapatmaya çalışmak" ifadesine yakın bir anlam taşıyor.

Bu atasözünü hatırlatan Mourinho, Vinicius'un cezasının açıklanma zamanlamasına sert bir eleştiri yöneltti ve yaşananların artık gizlenebilecek bir şey olmadığını savundu. Böylece yaklaşık 16 yıl önce Benzema'nın adıyla özdeşleşen meşhur sözlüğüne dikkat çekici bir dönüş yapmış oldu.