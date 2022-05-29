Benzema'dan Mbappe yorumu: "Keşke Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirebilseydi"

Benzema'nın ikisi arasındaki dostluğun güçlü kalacağından şüphesi yok.

Karim Benzema'ya Kylian Mbappe'nin gelecek sezon Paris Saint-Germain'de kalma kararı hakkında soru soruldu.

Şampiyonlar Ligi finaline birkaç gün kala konu hakkında konuşmak istemeyen Real Madridli oyuncu, ilişkilerinin genç yıldızın tercihinden etkilenmediği konusunda ısrar ediyor.

Ne söylendi?

Benzema Telefoot'a verdiği demeçte, "Onun Real Madrid'de oynama hayalini gerçekleştirebilmesini isterdim."

"PSG'yi seçti, ona saygı duymalıyız. Bu onun seçimi, çok fazla sorumluluğu var.

"Milli takımda birlikte oynamaktan keyif alacağız. Herkes kendi seçimini yapıyor."

Benzema'nın sosyal medyada paylaştığı bazı şifreli mesajlardan sonra Mbappe'nin PSG ile sözleşme yenilemesine kızdığına dair birçok spekülasyon vardı.

Ancak Benzema'nın ikisi arasındaki dostluğun güçlü kalacağından şüphesi yok.

"Real Madrid, Real Madrid, hayal kırıklığına uğramadım. Biz iyi arkadaşız, ilişkimizi etkilemeyecek."

Perez'in Mbappe yorumu

Movistar+'a konuşan Perez, "Sakin ve mutluyum, hepimiz içinde bulunduğumuz duruma benzer bir duruma gelebilmek için tüm sezon boyunca çok çalıştık" dedi.

"Real Madrid her zaman en iyi oyunculara sahip olmak için çalışmaya devam edecek, ancak bugün Mbappe çoktan unutuldu.

"Hiçbir şey olmadı, Real Madrid mükemmel bir sezon geçirdi ve bu unutulmuş bir konu. Sadece Real Madrid partisi var."

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