Benzema'dan Mbappe'ye: "Küçük şeyler hakkında konuşmanın zamanı değil"

Karim Benzema, Kylian Mbappe hakkında sorulan soruya PSG'nin yıldızının çok hoşuna gitmeyecek bir yanıt verdi.

Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna yaklaşmasına rağmen kontrat imzalamayan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e katılması bekleniyordu.

Ancak 23 yaşındaki oyuncu, Paris ekibinde kalmaya karar verdi ve Real Madrid'i yüz üstü bıraktı.

Karim Benzema ne söyledi?

Movistar Plus+'a konuşan Real Madrid'in kaptanı Karim Benzema, Kylian Mbappe hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi: "Küçük şeyler hakkında konuşmanın zamanı değil. Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumdayım."

¿Mbappé? ''No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas''. #NoticiasVamos pic.twitter.com/UrlN7xX63n — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 24, 2022

Kylian Mbappe, Real Madrid'e neden gitmedi?

Real Madrid ile görüşen Kylian Mbappe'nin annesi Fayza Al-Amari, oğlunun iki dev kulüp arasında bir seçim yapacağını söylemişti: "Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anlaşmalarımız var ve görüşmeler çoktan bitti, şimdi Kylian Mbappe'nin bir seçim yapması gerekiyor."

23 yaşındaki oyuncu ise seçimini Paris ekibinden yana kullandı.

2025 yılına kadar imza atan Mbappe, Fransız ekibinden senelik 100 milyon euro kazanacak. Ayrıca Fransız yıldıza 300 milyon euro'luk da bir imza ücreti ödenecek.

Paris Saint-Germain takımın yıldızına reddemeyeceği bir teklif sundu.

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