Benzema: Daha iyi olmak için Ronaldo'nun Real Madrid'de yaptığı her şeyi inceledim

Fransız forvet, İspanya'nın başkentine giderken Ronaldo'dan bir şeyler öğrenmeyi umuyordu.

Karim Benzema, Real Madrid'de takım arkadaşı oldukları dönemde bir şeyler öğrenmek için yoğun bir şekilde Cristiano Ronaldo'yu incelediğini açıkladı.

Benzema ve Ronaldo, aynı yaz sırasıyla Lyon ve Manchester United'dan İspanyol ekibine katıldı.

Benzema'nın en iyi formuna ulaşması biraz daha uzun sürse de Madrid'de bir yıldız oldu.

Benzema, Ronaldo için ne dedi?

Fransız forvet Madrid'de hayata yavaş bir başlangıç yaptı ve kendi oyununu geliştirmek için takım arkadaşından öğrenmek için elinden gelenin en iyisini yaptı.

Onze Mondial'e konuşan Benzema, "Yaptıklarını izlediğimde hareketlerine odaklanmaya çalıştım: top sürme, bitirme, pas, top hakimiyeti, onunla ilgili her şeyi inceledim."

"Fakat o zaman aynı şeyi elde etmek imkansız.

"Hala kafamda çok şey var. Daha fazla şampiyonluk, daha fazla Şampiyonlar Ligi kazanmak istiyorum. Milli takımla Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Tek hayalim bu."

Benzema, ilk dönemindeki zorluklarını anlatıyor

Benzema, 2021-22'de La Liga'da 27, Şampiyonlar Ligi'nde de 15 gol atarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor ve Madrid her iki turnnuvayı da kazandı.

Bu, Madrid'deki ilk mücadelelerine göre önemli bir gelişme.

Fransa'dan transfer olduktan sonra ilk sezonunda oynadığı 27 La Liga maçından sadece 13'ünde ilk 11 başlayan Benzema, bu süreçte oldukça mücadele etti.

"İlk sezonum, ilk altı ayım çok zordu çünkü yalnızdım. Dili konuşamadığım için her şey karmaşıktı."

"Yeni bir takımla, farklı bir futbolla yeni bir dünyaya gelmiştim. Neyse ki pes etmedim."

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