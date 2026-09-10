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Al Nassr vs Al Fateh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Bento felaketi onu fırtınanın merkezine sürükledi ve Nassr taraftarı yedeğini istiyor!

Al Nassr FC - Abha
Al Nassr FC
Abha
Premier Lig
B. Krepski
Suudi Arabistan
Brezilya

Brezilyalı kaleci yeni bir darbeye yol açıyor

Al-Nassr'ın Brezilyalı file bekçisi Bento, çarşamba akşamı Roshn Ligi'nin altıncı haftası kapsamında "El-Alemi"nin 2-1 kazandığı Abha karşılaşmasında büyük bir hata yaparak kendisini bir kez daha taraftarların eleştirilerinin hedefi haline getirdi. Böylece bekçinin önümüzdeki maçlarda takımın kalesini koruyabilme becerisine ilişkin soru işaretleri yeniden gündeme geldi.

Abha'nın golü 75. dakikada geldi. Fransız Nabil Fekir'in kullandığı serbest vuruşta yaptığı aldatıcı şut karşısında Bento gereken şekilde müdahale edemedi ve top, Al-Nassr önde olup sonuna kadar üstünlüğünü korumaya çalışırken, takipçileri şaşkına çeviren bir şekilde ağlara gitti.

Fekir'in golü sadece sıradan bir an değildi; zira Abha açısından dikkat çekici bir rakam taşıyor: Bu, takımın Ekim 2023'te Al-Shabab karşısında Saad Bakir'in attığı golden bu yana Profesyonel Ligi maçında serbest vuruştan attığı ilk gol.

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Ancak Al-Nassr taraftarları açısından asıl sorun, Bento'nun hatasının, oyuncunun 2024 yazında takıma katılmasından bu yana endişe uyandıran bir dizi anın parçası olarak gelmesinde yatıyor. Bu durum, her yeni hatanın Brezilyalı kalecinin seviyesi ve şampiyonluklar için yarışan bir takımın kalesini koruyup koruyamayacağı konusundaki tartışmayı yeniden açmasına neden oluyor.

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Premier Lig
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Abha crest
Abha
ABH

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"X" platformu üzerinden Bento'ya yönelik eleştiriler Abha golünden sonra tırmandı. Bazı taraftarlar golün sorumluluğunu Brezilyalı kaleciye yükledi ve ona dinlenme fırsatı verilerek yedek kulübesine çekilmesini, Suudi kaleci Nawaf Al-Aqidi'nin ise ilk on bire geri döndürülmesini talep etti.

Bu talepler, Al-Aqidi'nin son dönemde Avustralyalı Ange Postecoglou'nun güvenini kazanmış olması, Bento'nun takım kadrosunda bulunmasına rağmen birden fazla maçta ilk on birde yer alması ve böylece iki kaleci arasındaki rekabetin fiilen açık hale gelmiş olması gerçeği ışığında geliyor.

Dolayısıyla Al-Nassr taraftarları açısından mesele artık sadece tek bir golle ilgili değil, kaleciye uzun vadede duyulan güven seviyesiyle ilgili. Takım galibiyetler elde edebilir, ancak kaleci gibi hassas bir mevkide bireysel hataların devam etmesi, "El-Alemi" rekabetin daha zorlu aşamalarına girdiğinde gerçek bir sorun haline gelebilir.

Bento'nun sahada karşılık verme ve ilk on birde kalma becerisini kanıtlama şansı hâlâ bulunsa da, özellikle fırsatını bekleyen hazır bir yerli alternatifin varlığıyla birlikte, Fekir'in golünden sonra üzerindeki baskı daha da arttı.

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