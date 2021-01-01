Bentancur'u isteyen Bayern Münih, Juventus'a Goretzka'yı önerebilir

Avrupa futbolunda önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları şimdiden başlarken, iki dev takımın orta saha oyuncularını takaslayabileceği öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih bu sezon da bu başarısını tekrarlamak isterken, önümüzdeki sezonun transfer planlamasına başladı. Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Hansi Flick'in takımının Juventus'ta gösterdiği üst düzey performansla dikkatleri üzerine çeken Rodrigo Bentancur'u istediği öne sürüldü.

Juventus Goretzka'yı isteyebilir

İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden Tuttusport'ta yer alan iddiaya göre Uruguaylı oyuncuyu kadroya katmak isteyen Bayern Münih'in teklifini bekleyen Juventus, takas yoluyla Bayern Münih orta sahasından Leon Goretzka'yı kadroya katmanın planlarını yapıyor. Goretzka'nın kontratını uzatmaması da iddiaları güçlendiriyor.

Bayern Münih ile 2022'de sona erecek olan kontratını hala yenilemeyen ve kulüpteki geleceği belirslizliğini koruyan Goretzka'yı bedelsiz kaybetmek istemeyen Bayern Münih'in, yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamaması halinde Alman oyuncuyu Bentancur transferi için takasta kullanması mümkün görünüyor.

Goretzka sözleşmesini uzatmadı

Hem geçen sezon hem de bu sezon Bayern Münih'in en önemli oyuncularından biri olan Goretzka, Bayern'e transferinin ardından yaşadığı fiziksel değişimle dikkat çekmişti. Daha güçlü bir oyuncu haline dönüşen 26 yaşındaki bu sezon forma giydiği 20 Bundesliga karşılaşmasında 4 gol atarken, beş golün de asistini yaptı.

Juventus'ta bu sezon zaman zaman defansif orta saha olarak görev yapan Bentancur, özellikle Porto ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımının gol yemesine neden olan hatayla tepki çekmişti. Geçtiğimiz sezondan bu yana forma giydiği 78 maçta bir golü bulunan Bentancur'un kulübüyle kontratı 2024'e dek sürüyor.