Manchester United, cumartesi akşamı Tottenham Hotspur'u yenmeyi başaramadı. Michael Carrick'in ekibi, Bryan Mbeumo'nun golüyle sezonun ikinci lig galibiyetine doğru gidiyor gibi görünüyordu ancak Dominic Solanke'nin geç gelen golü planları bozdu: 1-1. Tottenham o sırada Rodrigo Bentancur'un Luke Shaw'a kafa atması sonrası kırmızı kart görmesiyle zaten 10 kişi oynuyordu.

Ev sahibi ekip maça son derece tutuk başladı ve Tottenham'ın önde yaptığı baskıya karşı büyük zorluk yaşadı. Bundan da önemli fırsatlar doğdu: Dominic Solanke (Senne Lammens kurtardı) ve Mohammed Kudus (az farkla auta) bunları değerlendiremedi.

Manchester United'ın kötü başlangıcı, Old Trafford'daki taraftarların memnuniyetsizliklerini yüksek ıslıklarla dile getirmesine neden oldu. Bunun etkisi ise neredeyse hiç olmadı; çünkü ev sahibi ekip devre arasına kadar Amad Diallo'nun bir şutu dışında pek bir şey üretemedi. Bu sırada Conor Gallagher da bir kez daha Lammens'in reflekslerini test etti.

İkinci yarıda sert bir futbol mücadelesi vardı. Youri Tielemans, 56. dakikada topu ağlara gönderdi ancak pozisyondan önce top tamamen oyun alanının dışına çıkmıştı, bu nedenle gol geçerli sayılmadı. 73. dakikada ise açılış golü geldi.

Matheus Cunha ceza sahasına girdi ve Mbeumo'nun golünde hazırlayıcı pası verdi; Mbeumo da topu yerden bir vuruşla ağlara yolladı: 1-0. Bu, hücum oyuncusunun bu sezonki üçüncü golü oldu.

Tottenham böylece bir anda geriye düştü, ancak bunu bir kişi eksik yapmak zorundaydı. Rodrigo Bentancur uçarak bir müdahalede bulundu, bu da Luke Shaw'un öfkesine yol açtı; Shaw da rakibini sinirli şekilde çimlere itti. Bentancur ise buna Shaw'a kafa atarak karşılık verdi. Hakem Stuart Attwell'in Uruguaylı oyuncuya kırmızı kart göstermekten başka seçeneği yoktu.

Son bölümde Tottenham bir sonuç alabilmek için her şeyi yaptı ve bunda başarılı oldu. Yapılan ortaya Solanke müthiş bir kafa vuruşuyla ağları buldu: 1-1. Böylece Spurs bir puan aldı ve Premier League'de son sıradan kurtuldu. Manchester United ise 12. sırada yer alıyor.