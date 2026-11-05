Fas Milli Takımı, çifte vatandaşlığa sahip yeteneklerin transferi dosyasında yeni bir darbe aldı. Borussia Mönchengladbach'ın orta saha oyuncusu Wael Mohya, teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki A Milli Takım'a ilk kez çağrılmasının ardından Almanya Milli Takımı'nı temsil etmeyi tercih etti.

Klopp, bugün perşembe günü, UEFA Uluslar Ligi maçları hazırlıkları kapsamında Almanya'nın kadrosunu açıkladı. 17 yaşındaki Mohya, takıma kan katmayı ve yükselen isimlere fırsat vermeyi hedefleyen teknik direktörün tercihi doğrultusunda, bir grup genç yetenekle birlikte kadroya dahil oldu.

Düsseldorf yakınlarındaki Mettmann kentinde Faslı bir anne babadan doğan Mohya, Mönchengladbach ile sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çektikten sonra Alman futbolunun en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyuncu, takımının bu sezon yaşadığı zorlu başlangıca rağmen Bundesliga'da peş peşe iki gol kaydetmeyi başardı.

Klopp, Fas ile mücadeleyi sonuçlandırdı

Klopp'un oyuncunun potansiyeline duyduğu bariz hayranlık göz önüne alındığında, Mohya'nın çağrılması teknik açıdan sürpriz değildi. Ancak bu adım, son dönemde oyuncuyu Fas Milli Takımı'nı temsil etmeye ikna etmeye çalışan Fas Futbol Federasyonu için bir hayal kırıklığı anlamına geliyor.

"Afrik Foot" sitesinin haberine göre, Mohamed Ouahbi yönetimindeki Fas Milli Takımı teknik heyeti, oyuncuyu kasım kampı kadrosuna katmak amacıyla son dönemde kendisiyle iletişime geçti. Ancak Mohya, Fas Milli Takımı'na kapıyı kapatmadan düşünmek için zaman istedi.

Buna rağmen, oyuncunun çevresinden gelen işaretler, Klopp'un müzakere sürecine dahil olup genç yetenekle projesini anlatmak ve onu Almanya Milli Takımı ile uluslararası kariyerine başlaması için ikna etmek amacıyla kişisel görüşmeler yapmasından önce, kendisinin Almanya'yı seçmeye meyilli olduğunu düşündürüyordu.

Mohya'nın çağrılması, özellikle Almanya alt yaş kategorisi milli takımlarıyla edindiği önceki tecrübesinin yanı sıra genç yaşına rağmen Bundesliga'daki dikkat çekici çıkışının da etkisiyle, kaydettiği göze çarpan gelişimin bir sonucu oldu.

Klopp, Mohya'yı çağırma nedenlerini açıkladı

Kendisi de Mönchengladbach'lı oyuncunun yeteneklerine duyduğu hayranlığı gizlemeyen Klopp, onu kadroya çağırmasının Almanya Milli Takımı'nın geleceğini inşa etmeye yönelik uzun vadeli bir vizyon kapsamında olduğunu vurguladı.

Alman teknik direktör oyuncu hakkında şunları söyledi: "Çok iyi dikkat etmeniz gereken o durumlardan biri. Şu an Bundesliga'da forma giyen 17 yaşında çok fazla oyuncu yok ve bu başlı başına olağanüstü bir başarı. Ama o yalnızca forma giymekle kalmıyor, aynı zamanda çok iyi bir performans ortaya koyuyor."

"Marca" gazetesinin aktardığına göre Klopp sözlerine şöyle devam etti: "Onunla ve ailesiyle iletişime geçtim ve bu konuyu nasıl ele almak istediğimiz hakkında konuştuk. Herhangi bir söz vermeksizin ya da buna benzer bir şey yapmaksızın, aralarında Wael'in de bulunduğu bu oyuncularla geleceği inşa etmekle gerçekten ilgileniyorum."

Klopp, Mohya'nın kampta bulunmasının onun için tecrübe kazanma ve A Milli Takım'ın atmosferini yakından tanıma fırsatı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Onu temel olarak bu tecrübeyi yaşaması için kadroya katma konusunda anlaştık. Bu fırsat eline geçtiğinde antrenmanları bizzat yaşaması önemli."

Oyuncunun milli takımdaki devamlılığının, saha içinde ve dışında sergileyeceği performansa ve davranışlara bağlı kalacağının altını çizen Klopp, ardından ona takılarak şöyle dedi: "Ben on yedi yaşındayken onun kadar kendime güvenmiyordum, ama o yaşta onun kadar iyi de değildim!"

Younes Bentaleb'in ardından ikinci darbe

Mohya'nın tercihi, Fas Futbol Federasyonu'nun transfer etmeye çalıştığı Eintracht Frankfurt forveti Younes Bentaleb'in geçtiğimiz eylül ayında Almanya'yı temsil etmeyi tercih ettiği olayı akıllara getiriyor.

Habere göre, Klopp, Bentaleb'in kararında da etkili bir rol oynadı. Oyuncu daha önce tercihini şu sözlerle açıklamıştı: "Klopp sizi aradığında, gitmeniz gerekir."

Böylece Fas, Fas Futbol Federasyonu'nun Fas Milli Takımı forması giymeye ikna etmeye çalıştığı oyuncularla yaşanan senaryonun tekrarlanmasının ardından, kısa bir süre içinde Fas kökenli yeni bir yeteneği Almanya'ya kaptırma fırsatını kaybetmiş oluyor.