Benseghir, Hamburg'un genç yeteneğinin sakatlığının ardından diş hekimi faturasını istedi

Almanya Ligi'ndeki çetin rekabet ortamı, Stuttgart'ın yıldızı Faslı Bilal El Hannus'un, aralarındaki bir temas sonucu Hamburg'un genç yeteneği Luis Lemke'nin ön dişlerinden birinin yarısını kaybetmesine yol açan acı verici bir sakatlığın ardından genç oyuncudan özür dilemesine engel olmadı. Olay, sosyal medyada hızla eğlenceli bir sahneye dönüştü.

Geçtiğimiz cumartesi günü Volksparkstadion'da oynanan ve Hamburg'un karşılıksız bir golle kazandığı maçta, 22 yaşındaki El Hannus ile 17 yaşındaki genç savunmacı Lemke arasında 13. dakikada sert bir mücadele yaşandı.

Taç çizgisi üzerinde Lemke'nin yaptığı kayarak müdahale sırasında El Hannus, savunmacının bacaklarının üzerinden sıçradı; ancak sağ ayakkabısının çivileriyle oyuncunun yüzüne isabet etti. Bu durum anında kanamaya yol açtı ve ağzının çevresindeki yaranın tedavisi için sağlık ekibinin müdahalesini gerektirdi. Ardından sağ üst ön dişinin yarısını kaybettiği ortaya çıktı.

Lemke, maç sonu düdüğünün ardından Alman "Bild" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Hemen diş hekimiyle bir randevum var, ama hiçbir ağrı hissetmiyorum."

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Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra Hamburg'un genç yeteneği, duruma neşeli bir ruhla yaklaştı. "Instagram" hesabından, biri diş sakatlığı sonucu oluşan boşluğu, diğeri ise onarıldıktan sonrasını gösteren iki fotoğrafını paylaştı ve şu espriyi yaptı: "Dişimin yarısı kayıp, üç puan ise garanti."









Lemke, maç sırasında yaşadığı sakatlığın tuhaflığına rağmen olayın etkilerinden hızlıca toparlandığına işaret ederek dişinin çoktan onarıldığını ekledi.

El Hannus, paylaşıma tepki vermekte gecikmedi ve saha içindeki rakibinden özür dileyerek şunu yazdı: "Üzgünüm dostum." Lemke ise ona sportmence karşılık verdi: "Merak etme dostum, diş yerine geri döndü."

En eğlenceli yanıt ise "Faturayı gönder" diye yazan Faslı yıldızdan geldi. Yorumuna gülen bir emoji ekleyen oyuncu, bu jestle hem sakatlık için özür dilediğini hem de karşılaşmanın ardından oyuncular arasında hâkim olan dostane havayı yansıttı.