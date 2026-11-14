Fas uyruklu Mehdi Benatia, Olympique Marsilya kulübünün eski spor direktörü, 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas ile Senegal arasında yaşanan ve tartışmalara yol açan krizle ilgili açıklama yaptı. Peş peşe gelişmelere sahne olan final, Afrika Futbol Konfederasyonu'na bağlı Temyiz Komitesi'nin Fas'ı şampiyon ilan etme kararıyla sona erdi.

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Benatia, yaşanan tabloyu kaos olarak nitelendirdi ve Fas'ın şampiyonluğunun, resmi olarak teyit edilse bile, maçı çevreleyen koşullar ve sonucuyla ilgili süregelen hukuki tartışma göz önüne alındığında aynı tada sahip olmayacağının altını çizdi.

Fransız "Canal+" kanalına verdiği röportajda Benatia, Ocak 2026'da oynanan ve uzatmalara gidildikten sonra Senegal'in tek golle kazanmasıyla sona eren finalin yansımalarından söz etti. Finalin ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'nun temyiz komitesi mart ayında Senegal Milli Takımı'nı hükmen mağlup sayma ve galibiyeti Fas'a verme kararı almıştı.

Eski Faslı yetkili, davayı sonunda hangi merciin çözüme kavuşturacağını bilmediğini kabul etti, ancak dosyanın karmaşıklığı ve karara yapılan itiraz hakkında Spor Tahkim Mahkemesi'nin vereceği hükmün beklenmesi karşısında yaşananları gerçek bir kaos olarak nitelendirdi.

Kriz, maçın normal süresinin son dakikalarına kadar uzanıyor. O anlarda hakem, Fas Milli Takımı lehine bir penaltı kararı verdi. Bu karar Senegalli oyuncuların öfkesini kabartmış ve bir kısmının protesto amacıyla sahayı terk etmesine yol açmış, oyuncular daha sonra maçı tamamlamak için geri dönmüştü.

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Afrika Futbol Konfederasyonu daha sonra bu olaya dayanarak Senegal Milli Takımı'nın davranışını turnuva yönetmeliğine aykırı saydı. Bu da temyiz komitesinin maçın sonucunu değiştirme ve kupayı hükmen Fas'a verme kararının önünü açtı.

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Buna karşılık Senegal tarafı, sahada elde edilen sonuca dayanarak kupaya hak kazandığında ısrar etti ve kriz böylece mahkeme salonlarına taşındı.

Benatia, olayın maç sırasında ele alınış biçimini eleştirdi ve maç gözlemcisi ile hakemleri o an uygun kararı almamaktan sorumlu tuttu.

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Senegalli oyuncuların sahaya dönüp maçı tamamlamasının, davanın incelenmesi sırasında dikkate alınması gerektiği görüşünde olan Benatia, maç bittikten sonra olayın sonucu değiştiren bir hukuki krize dönüştürülmesinin ne anlamı olduğunu sordu.

Fas Milli Takımı forması altında 66 uluslararası maça çıkmış olmasına rağmen Benatia, ülkesinin kupayla taçlanma ihtimalinin artık tartışılma biçiminden duyduğu üzüntüyü gizlemedi.

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Fas'ın turnuvayı kazanmasının, resmi olarak teyit edilmesi halinde, rekabetin sahada doğal bir şekilde sonuçlanması durumunda taşıyacağı tadı taşımayacağını söyledi.

Yaşananların Fas futbolu açısından son derece üzücü olduğunu ekleyen Benatia, bu tür krizlerin Afrika müsabakalarında yinelenmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

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Daha önce kıtada oynamış ve kendisine Fas hakkında olumlu konuşmuş arkadaşları olduğunu belirten Benatia, bunun finalle özdeşleşen tabloyu kendisi açısından daha da rahatsız edici kıldığını ifade etti.

Sahaya gelince, maç heyecanlı bir senaryoya sahne oldu. Faslı İbrahim Diaz, ikinci yarının uzatma dakikalarında ülkesinin milli takımı lehine verilen penaltıyı, Senegalli oyuncuların protesto ederek sahayı terk etmesi nedeniyle oyunun birkaç dakika durmasının ardından kaçırdı.

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Maçın yeniden başlamasının ardından Senegal Milli Takımı dengesini yeniden kurmayı başardı ve Pape Guèye uzatmalarda maçın tek golünü kaydederek kupayı, karşılaşmanın sona erdiği sonuca göre Senegal lehine belirledi.

Ancak Afrika Futbol Konfederasyonu'nun temyiz komitesi iki ay sonra olayı yeniden değerlendirdi; sahayı terk etmeyi düzenleyen yönetmeliklere dayanarak Senegal'i hükmen mağlup sayma ve galibiyeti hükmen Fas'a verme kararı aldı.

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Afrika futbol çevreleri, Spor Tahkim Mahkemesi'nin temyiz komitesi kararının meşruiyeti ve 2025 edisyonunun şampiyonunun kimliği konusunda Fas ve Senegal federasyonları arasındaki anlaşmazlığı çözüme kavuşturacak hükmünü bekliyor. Kararın kasım ayı sonunda açıklanması ve tartışmalı kupanın akıbetini belirlemesi bekleniyor.